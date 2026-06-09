Bolt, Stellantis și Pony.ai încep să testeze mașini autonome în Europa

Platforma estoniană de mobilitate Bolt, constructorul auto Stellantis şi operatorul chinez de robotaxiuri Pony.ai au anunţat lansarea unui program pilot pentru testarea vehiculelor autonome în Luxemburg, marcând un nou pas în cursa europeană pentru introducerea transportului fără şofer, potrivit News.ro, care citează Reuters.

Proiectul va reprezenta primul program de mobilitate autonomă al Bolt şi vine după ce 18 state membre ale Uniunii Europene au semnat o declaraţie comună privind extinderea testelor transfrontaliere pentru vehicule autonome, în cadrul Planului de Acţiune pentru Industria Auto Europeană.

Potrivit companiilor implicate, programul va evalua siguranţa, performanţa şi gradul de pregătire pentru reglementare al tehnologiei dezvoltate de Pony.ai în condiţiile reale de trafic din Luxemburg.

Stellantis va furniza pentru teste o autoutilitară de dimensiuni medii bazată pe platforma sa „L4-Ready”, proiectată special pentru integrarea sistemelor de conducere autonomă de nivel avansat.

Cele trei companii şi-au propus ca până la finalul programului pilot să atingă stadiul de pregătire operaţională pentru vehicule complet autonome, fără şofer la bord.

Competiţia pentru introducerea vehiculelor autonome în Europa s-a intensificat în ultimii ani, pe măsură ce producători precum Tesla şi Mercedes-Benz, alături de platforme de transport precum Uber, accelerează dezvoltarea şi testarea serviciilor de mobilitate fără şofer.

Luxemburgul este considerat una dintre ţările europene cele mai deschise experimentelor în domeniul conducerii autonome, autorităţile locale colaborând activ cu industria pentru dezvoltarea unui cadru de reglementare adaptat noilor tehnologii.