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OpenAI (ChatGPT) începe procedura de listare pe bursă

Site-ul OpenAI
Sursă: © Denis Shevchuk | Dreamstime.com
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Compania de inteligență artificială OpenAI, care dezvoltă modelele GPT, „robotul” ChatGPT și asistentul de codare Codex, a depus documentul S-1 confidențial la Comisia de Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC), în anticiparea listării la bursă, potrivit Reuters.

Compania spune că s-a așteptat ca informația să se „scurgă” în mediul public și că încă n-a decis momentul în care se va lista.

„Poate dura ceva timp pentru că sunt lucruri pe care vrem să le facem și care probabil sunt mai ușor ca o companie privată. Dar este un set complicat de compromisuri și asta ne oferă opțiunea de a deveni publici mai devreme dacă asta se dovedește a fi cel mai bine”, a scris firma.

Startup-ul AI n-a dezvăluit termenii sau dimensiunea ofertei publice inițiale.

Sursa citată a mai scris că OpenAI ar putea viza o evaluare de 1.000 miliarde dolari la debutul său pe bursă, care ar putea avea loc în luna septembrie 2026.

Compania se alătură, astfel, numelor mari din industrie, cum ar fi rivalii Anthropic, care a depus același document săptămâna trecută, și SpaceX, care este așteptată să se listeze la bursă în cursul acestei luni, prin cea mai mare ofertă publică inițială din istorie.

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