REO Medical Aparatură Medicală își extinde prezența pe piața din Republica Moldova

REO Medical, companie românească cu un portofoliu de peste 30 de branduri internaționale din industria echipamentelor medicale, și-a marcat prezența oficială pe piața din Republica Moldova printr-un masterclass de referință organizat pe 16 mai la Hotel Bristol din Chișinău. Evenimentul reprezintă primul pas dintr-o strategie de extindere regională mai amplă, prin care compania urmărește să devină un jucător de referință în segmentul echipamentelor pentru fizioterapie și recuperare medicală din regiune.

Peste 50 de specialiști din domeniul medical: medici reabilitologi, fizioterapeuți, kinetoterapeuți și reprezentanți ai clinicilor private au participat la o zi intensă de formare teoretică și practică, interacționând direct cu echipamente de la branduri recunoscute internațional în practica medicală de recuperare.

Republica Moldova are o comunitate medicală în plină evoluție. Specialiști în fizioterapie și recuperare care investesc în formare, clinici care ridică standardele și pacienți cu așteptări tot mai ridicate față de calitatea actului medical. Este un domeniu care se maturizează rapid — și care are nevoie de parteneri pe măsură.

REO Medical vine cu ani de experiență acumulată pe piața românească, cu relații directe cu producătorii și cu un model de lucru construit în jurul unui principiu simplu: tehnologia performantă nu valorează nimic fără oamenii care știu să o folosească. De aceea, fiecare parteneriat vine la pachet cu formare, suport tehnic și o prezență continuă — nu doar la livrare, ci pe tot parcursul colaborării.

Masterclass-ul de la Chișinău a fost conceput ca un eveniment de substanță, programul a alternat sesiuni teoretice despre protocoale clinice, mecanisme de acțiune și indicații terapeutice cu demonstrații practice în care participanții au testat echipamentele în mod direct. Printre soluțiile prezentate s-au numărat echipamente de la Chattanooga – Enovis, lider mondial în fizioterapie, cu o tradiție de decenii în echiparea clinicilor de top la nivel internațional, Winback, reprezentând tehnologia TECAR de ultimă generație pentru recuperare post-traumatică și tratamentul durerii cronice, și Löjer Manuthera 242, masa de tratament profesională devenită standard în clinicile specializate din Europa.

Aceste branduri fac parte dintr-un portofoliu mai larg cu care REO Medical colaborează în prezent, acoperind întreaga gamă de nevoi ale unui centru modern de fizioterapie și recuperare. Intrarea pe piața moldoveană nu se limitează la un singur eveniment, urmează o agendă activă de workshop-uri, sesiuni de formare și prezentări de produse, prin care se urmărește construirea unei comunități conectate la cele mai recente soluții din domeniu și să sprijine dezvoltarea unui standard mai ridicat în recuperarea medicală din Republica Moldova.

„Republica Moldova este o piață cu un potențial real și cu specialiști care merită acces la ce este mai bun în industrie. Strategia noastră este să construim relații pe termen lung, să fim prezenți constant și să creștem alături de partenerii noștri locali. Vedem această piață ca pe una dintre direcțiile importante de dezvoltare ale companiei în anii următori." - Cristian Pestrițu, Managing Partner REO Medical.

„Intrarea pe piața din Republica Moldova este un pas firesc pentru noi. Există aici o comunitate medicală cu profesioniști care caută echipamente de calitate și parteneri pe termen lung. Ne dorim să fim exact acel partener, nu doar să livrăm un echipament, ci să oferim și suportul tehnic și formarea necesară pentru a fi folosit la adevăratul său potențial. Și nu ne oprim aici: vom organiza constant workshop-uri și prezentări pentru a aduce tehnologia avansată mai aproape de profesioniștii din sănătate și pentru a contribui la redefinirea standardelor în recuperarea medicală din Republica Moldova". - Adrian Petru, Reprezentant REO Medical Moldova

REO Medical este o companie românească specializată în distribuția și suportul tehnic al echipamentelor medicale pentru fizioterapie, recuperare și kinetoterapie. Prin parteneriate directe cu peste 50 de producători internaționali de top, compania redefinește activitatea clinicilor și cabinetelor medicale prin tehnologii avansate, însoțite de instalare profesională, instruirea echipelor și asistență tehnică specializată. Cu o prezență consolidată pe piața din România și o strategie activă de extindere regională, REO Medical se poziționează ca un partener de lungă durată pentru profesioniștii din sănătate care aleg să investească în performanță.

Articol susținut de REO Medical