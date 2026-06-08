Camera auto 70mai T400 cu filmare pe 3 canale: soluția accesibilă pentru mai multă siguranță la volan

Articol susținut de 70mai

În ultimii ani, traficul urban din România a devenit din ce în ce mai aglomerat, iar costurile asociate incidentelor rutiere cresc constant. Tocmai de aceea, camerele auto sunt un instrument esențial de protecție a pasagerilor si a mașinii, dar și de control al riscurilor — atât pentru șoferi, cât și pentru companii sau flote.

De ce contează claritatea imaginii în viața reală

În cazul unui incident rutier, diferența nu este făcută doar de existența unei camere auto, ci de calitatea imaginilor surprinse. O filmare clară poate însemna identificarea rapidă a unui număr de înmatriculare, a unui marcaj rutier și oferă contextul complet al unui accident.

Noua 70mai T400 vine cu o configurație gândită exact pentru aceste situații: cameră frontală 2K 1440P cu HDR, cameră interioară 1080P și cameră spate Full HD, oferind protecție completă pe trei canale.

În utilizarea de zi cu zi, avantajele devin evidente:

detalii mai clare față de camerele clasice Full HD

imagini lizibile chiar și în condiții dificile de lumină

acoperire extinsă a traficului din față, interior și spate

context complet al incidentelor, inclusiv în parcare

Tehnologia HDR și lentila luminoasă F1.55 permit camerei să surprindă imagini mai clare pe timp de noapte, în tuneluri sau în situații cu contrast puternic de lumină. În plus, sistemul de înregistrare cu buffer salvează automat secvențele importante înainte și după impact.

70mai T400 – echilibrul dintre protecție, tehnologie și accesibilitate

Modelul 70mai T400 este construit pentru șoferii care își doresc mai mult decât o simplă cameră de bord, dar fără să intre în zona produselor premium, mai scumpe.

Camera oferă:

filmare frontală 2K 1440P cu HDR la 30 FPS

sistem cu trei camere: față, interior și spate

vedere nocturnă cu infraroșu pentru habitaclu

GPS integrat cu suport multi-satelit

supraveghere parcare 24/7 și Time-Lapse

control prin aplicație și conectivitate Wi-Fi 6

design compact, cu ecran integrat pentru vizualizare rapidă

Unghiurile largi de captură (125° față, 147° interior, 130° spate) reduc semnificativ zonele moarte și oferă o imagine completă asupra evenimentelor din trafic.

Este o alegere potrivită pentru utilizatorii urbani, pentru navetiști sau pentru cei care își doresc un plus de siguranță.

Camera auto 70mai T400 este soluția accesibilă care aduce majoritatea funcțiilor importante într-un pachet echilibrat și ușor de utilizat

Pentru utilizatorii care, însă, vor un nivel și mai ridicat din punct de vedere al calității video, 70mai are în portofoliu și modele 4K premium precum T800.

Tehnologia din spate: inspirație din flagship-ul 70mai T800

Pentru utilizatorii care își doresc un sistem complet, 70mai T800 4K rămâne reperul din gamă. Acesta duce conceptul de cameră auto la nivelul următor, printr-o configurație avansată:

sistem cu trei camere : față 4K, interior 1080p și spate 4K

: față 4K, interior 1080p și spate 4K acoperire completă, ideală pentru eliminarea „zonelor moarte”

soluție potrivită pentru ridesharing, flote sau familii

În plus, T800 integrează funcții inteligente care definesc direcția în industrie:

Night Vision avansat și HDR pentru imagini clare pe timp de noapte

pentru imagini clare pe timp de noapte ADAS (sisteme de asistență) pentru avertizări în trafic

(sisteme de asistență) pentru avertizări în trafic GPS integrat , util pentru monitorizarea traseului și vitezei

, util pentru monitorizarea traseului și vitezei înregistrare de urgență cu buffer, care surprinde contextul complet al incidentelor

Aceste tehnologii se regăsesc, într-o formă optimizată, și în modelele mai accesibile precum T400, ceea ce face ca experiența premium să devină tot mai accesibilă.

O investiție mică, cu impact mare

Din perspectivă economică, o cameră auto 4K nu este un cost, ci o investiție:

reduce riscul de culpabilitate eronată de catre companiile de asigurari si politie.

oferă protecție juridică solidă

poate contribui la disciplinarea stilului de condus

Pentru companii, beneficiile sunt și mai clare: control mai bun asupra flotei și reducerea costurilor operaționale.

Cui se adresează camerele auto 70mai

Modelele din gama 70mai, inclusiv T400 și T800, sunt potrivite pentru:

șoferii care circulă zilnic în orașe aglomerate

familiile care își doresc un plus de siguranță

șoferii de ridesharing sau transport alternativ

utilizatorii care vor dovezi clare în caz de incident

companiile care gestionează flote auto

Disponibilitate și Garanție

Produsele originale 70mai, conforme cu standardele și certificările UE, sunt disponibile în România prin distribuitorul oficial Black Tech Group și partenerii autorizați: eMAG, Altex, Blacktech și Geekmall. Achiziția prin canalele oficiale asigură accesul la service autorizat, suport tehnic și piese de schimb originale.

Fie că ești un șofer care navighează zilnic prin aglomerația urbană, o familie care caută protecție suplimentară sau un manager de flotă, noua generație de camere 4K de la 70mai transformă siguranța rutieră dintr-un cost, într-o investiție inteligentă.

Pe măsură ce riscurile din trafic cresc, tehnologia devine un aliat esențial. Camerele auto nu mai sunt un lux, ci o necesitate, iar 70mai răspunde acestei nevoi printr-o gamă completă de produse.

Dacă 70mai T800 reprezintă vârful de gamă pentru utilizatorii care vor control total și acoperire completă, 70mai T400 este dovada că siguranța avansată poate deveni accesibilă pentru oricine.

70mai e cel mai cunoscut brand de camere auto din România — cu vânzări ce depășesc 100.000 de unități anual.

În 2026, compania marchează și un moment important: 10 ani de existență, perioadă în care a devenit unul dintre cele mai recunoscute branduri de dashcam la nivel global, cu o prezență solidă în România și în întreaga Europă de Est, fiind un reper global în industria siguranței auto.

Articol susținut de 70mai