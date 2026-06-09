Nou decacorn european: Un polonez și un finlandez au fondat o firmă de date spațiale, iar acum a ajuns să valoreze peste 10 miliarde EUR

Un startup de radare și date spațiale co-fondat de un polonez în Finlanda a strâns peste 1 miliard EUR finanțare într-o nouă rundă de investiții, valoarea ridicându-se la peste 10 miliarde EUR.

Runda de finanțare de tip Seria F a firmei ICEYE a fost formată dintr-o rundă primară de 450 milioane EUR, condusă de General Atlantic și susținută de Solidium, Tesi, Varma, Ilmarinen, Lifeline Ventures, Nokia, Qatar Investment Authority (QIA) și TCV, și o plasare secundară, explică firma într-un comunicat.

„Veniturile obținute din runda de finanțare vor impulsiona extinderea prezenței globale a ICEYE și vor aprofunda capacitățile sale de informații, poziționând compania pentru a răspunde cererii în creștere și pentru a livra sisteme și date suverane de informații guvernelor și clienților la o nouă scară” – ICEYE.

Compania primește, astfel, titlul de „decacorn”, adică o firmă de tehnologie care a atins o valoare de 10 miliarde EUR înainte de listarea la bursă.

Noua finanțare vine după ce compania a depășit 250 milioane EUR în venituri și peste 100 milioane EUR în EBITDA în anul 2025, iar producția se dublează acum, de la 50 de sateliți pe an astăzi la o țintă de 100 anual până în 2028.

ICEYE a fost fondată în anul 2014 de Rafal Modrzewski, de origine polonez, și Pekka Laurila, ca spin-off al Departamentului de Tehnologie Radio Universitară al Universității Aalto din Finlanda. Mordzewski a studiat Inginerie Electrică la Universitatea din Varșovia și și-a continuat studiile la Aalto, unde l-a întâlnit pe Laurila și alături de care a pus bazele spin-off-ului.

Acum, compania operează cea mai mare constelație de radare cu imagistică cu apertură sintetică (SAR) din lume și vinde date spațiale către clienți din domeniile apărării și informațiilor, monitorizării mediului, asigurărilor și managementului situațiilor de urgență. Șapte guverne europene au achiziționat sistemele firmei, scrie aceasta.

Aceasta are sediul central în Finlanda și operează la nivel global cu peste 1.000 de angajați în Polonia, Spania, Marea Britanie, Australia, Japonia, Emiratele Arabe Unite, Grecia și SUA.

„Calitatea investitorilor care au ales să ne susțină la această scară reflectă o convingere comună. Inteligența suverană din spațiu intră într-o nouă eră, iar fereastra pentru a o construi este acum. ICEYE a construit cea mai avansată și dovedită capacitate din lume pentru a răspunde acestei cereri. Această finanțare ne permite să accelerăm livrarea noilor capabilități către guverne și clienți mai rapid ca niciodată”, a declarat Rafal Modrzewski, co-fondator și CEO al ICEYE.

ICEYE a strâns, de-a lungul timpului, bani de la EU Horizon 2020, Draper Nexus și Associates, True Ventures, Lifeline Ventures și Seraphim Space, printre alții. În total, compania a strâns finanțări de cel puțin 1,7 miliarde dolari, potrivit datelor de pe Crunchbase.