VIDEO. Un antreprenor român face milioane de euro din hârtie, la Iași. Ambalajele unicat și hârtia specială produse cu utilaje cumpărate pe fonduri UE, cerute inclusiv în SUA. Rețeta succesului: „Să pleci de la o nevoie reală din piață”

Acum 20 de ani, antreprenorul Tiberiu Stoian căuta doar 5.000 de sacoșe personalizate pentru rețeaua sa de magazine de birotică. Astăzi, fabrica EXONIA din Iași produce peste 25 de milioane de sacoșe anual, exportă în șapte state din Uniunea Europeană și în SUA și a investit peste 10 milioane de euro în linii tehnologice pentru ambalaje biodegradabile. O parte importantă din aceste investiții a fost realizată cu ajutorul fondurilor europene, prin programe gestionate de ADR Nord-Est, utilizate pentru achiziția de utilaje industriale și dezvoltarea unor produse considerate unicat în Europa de Est. StartupCafe a filmat în interiorul fabricii Exonia de la Iași:

Tiberiu Stoian - Fondator Fabrica de Ambalaje EXONIA Iași/FOTO: Adi Iacob

„În urmă cu 20 de ani, aveam nevoie de doar 5.000 de sacoșe personalizate pentru magazinele mele de birotică. Astăzi, peste 25 de milioane de români, cetățeni din șapte țări ale Uniunii Europene, dar și peste 3 milioane de americani folosesc constant sacoșele produse aici, în fabrica noastră”, spune Tiberiu Stoian, fondatorul Fabricii de Ambalaje EXONIA.

Urmărește reportaju video filmat la Exonia Iași:

Cum a pornit businessul: „Mi-a fost dificil să găsesc un producător intern”

Povestea EXONIA a început de la o nevoie concretă din piață. În anul 2000, Tiberiu Stoian a fondat o rețea de magazine pentru echipamente de birou și avea nevoie de sacoșe personalizate, rezistente, bine imprimate, dar și economice.

„Ca orice retailer, aveam nevoie de sacoșe personalizate, rezistente, bine imprimate, dar și economice. La momentul respectiv, mi-a fost dificil să găsesc un producător intern și din acest motiv am considerat că ar fi o oportunitate să acopăr eu această nișă”, explică antreprenorul.

Din această nevoie a apărut prima fabrică de pungi din plastic EXONIA, într-o perioadă în care ambalajele din plastic reprezentau cea mai accesibilă soluție pentru retail.

„Așa am înființat prima noastră fabrică de pungi din plastic, care erau soluția cea mai accesibilă pentru magazine”, spune Stoian.

Ulterior, pe măsură ce normele Uniunii Europene privind ambalajele au devenit mai stricte, compania și-a schimbat direcția de dezvoltare și s-a orientat către ambalaje sustenabile.

„Pe măsură ce normele Uniunii Europene s-au schimbat, am înțeles că viitorul producției de ambalaje va fi într-o direcție mai responsabilă”, afirmă fondatorul EXONIA.

Compania și-a propus astfel tranziția de la ambalajele din plastic către ambalaje biodegradabile, realizate din hârtie exploatată sustenabil.

Fabrica de Ambalaje EXONIA Iași/FOTO: Adi Iacob



„Ne-am dorit să trecem de la producția de ambalaje din plastic la ambalaje biodegradabile, pe bază de hârtie exploatată sustenabil. Să construim în România una dintre cele mai moderne capacități de producție pentru ambalaje din hârtie. O fabrică dotată cu utilaje de ultimă generație, capabilă să producă rapid, precis, dar și economic”, spune antreprenorul.

Aproape 2 milioane EUR din fonduri europene pentru utilaje de producție

Momentul-cheie pentru dezvoltarea companiei a fost accesarea finanțărilor europene.

Potrivit fondatorului EXONIA, compania a obținut aproape 2 milioane de euro prin Programul Operațional Regional 2.2, administrat prin ADR Nord-Est, pentru cofinanțarea unor echipamente ultra-performante de producție pentru sacoșe și saci din hârtie.

Fabrica de Ambalaje EXONIA Iași/FOTO: Adi Iacob



„O variantă ar fi fost să cumpărăm utilaje ieftine sau second hand. Dar nu acesta era obiectivul nostru. Am vrut tehnologie de top. Am vrut calitate industrială. Am vrut ambalaje competitive la nivel european”, afirmă Stoian.

Acesta spune că fondurile europene au făcut posibilă achiziția unor utilaje pe care compania nu și le-ar fi permis altfel în aceeași etapă de dezvoltare.

„Exact în acel moment a apărut oportunitatea de finanțare prin Programul Operațional 2.2, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. Am accesat aproape 2 milioane de euro pentru cofinanțarea investiției în echipamente ultra performante de producție”, explică antreprenorul.

În total, investițiile grupului EXONIA au depășit 10 milioane de euro în ultimul deceniu, iar fondurile europene au reprezentat aproximativ 20% din totalul investițiilor.

„Investițiile făcute cu ajutorul fondurilor europene în ultimii 10 ani au depășit 10 milioane de euro. Aceste investiții se văd în utilaje, în capacitatea de producție, în calitatea ambalajelor și în viteza cu care răspundem cerințelor clienților”, spune Stoian.

Potrivit acestuia, accesul la fonduri europene a permis companiei să investească în tehnologii industriale de ultimă generație și să dezvolte produse competitive la nivel european.

„Calitatea utilajului ne ajută să avem o calitate a tiparului impresionantă, dar asta nu ar fi putut fi posibil fără aportul fondurilor europene, care ne-au ajutat să investim în probabil cele mai performante utilaje la nivel mondial”, afirmă fondatorul EXONIA.

Fabrica din Iași poate produce până la 100 de milioane de sacoșe anual

EXONIA produce ambalaje pentru retail, restaurante, fashion și industria alimentară, atât pentru companii mari, cât și pentru afaceri mici.

„EXONIA produce sacoșe pentru clienți de retail, pentru branduri cunoscute cu cerințe complexe, dar și pentru afaceri mici, aflate la început de drum sau în dezvoltare. Fiecare produs merită un ambalaj bine făcut. Fiecare brand merită să arate profesionist încă din prima zi”, declară Tiberiu Stoian.

Compania are o capacitate de producție de până la 100 de milioane de sacoșe din hârtie anual și produce ambalaje pentru industria restaurantelor, rezistente și adaptate livrării produselor alimentare.

„Avem o capacitate mare de producție, de până la 100 de milioane de sacoșe fabricate anual pentru retail și industria restaurantelor”, spune antreprenorul.

Fabrica de Ambalaje EXONIA Iași/FOTO: Adi Iacob



În acest segment, compania a dezvoltat inclusiv sacoșa Thermatika, destinată livrărilor de mâncare.

„Am inovat și am dezvoltat sacoșa Thermatika, care menține temperatura preparatelor alimentare: cele fierbinți rămân calde până la două ore, iar cele reci rămân la temperatura de refrigerare”, explică Stoian.

În retailul fashion, rolul ambalajului este diferit, spune fondatorul EXONIA.

„Pentru magazine de pantofi, haine, accesorii sau produse premium, sacoșa nu este doar un ambalaj. Este o extensie a brandului. La EXONIA, ne asigurăm că sacoșele noastre arată impecabil, sunt perfect imprimate și transmit calitate de la primul contact”, afirmă antreprenorul.

Hârtia cerată BIOLIN, investiție „unicat în Europa de Est”

Pe platforma industrială EXONIA funcționează și singura fabrică din România care produce coli de ambalat din hârtie cerată parafinată, rezistente la grăsimi, 100% biodegradabile, monomaterial și cu 0% plastic.

Investiția în această linie tehnologică a fost realizată tot cu sprijin european și este considerată de companie unică în această parte a Europei.

Fabrica de Ambalaje EXONIA Iași/FOTO: Adi Iacob



„Avem o investiție extraordinară într-o fabrică de producție a colilor cerate destinate ambalării produselor alimentare. Această investiție este unică în Europa de Est”, spune Tiberiu Stoian.

Nadia Stoian, director operațional BIOLIN, explică faptul că produsele sunt destinate în special industriei alimentare și HoReCa.

„Colile de hârtie cerată BIOLIN sunt o soluție gândită special pentru ambalarea produselor alimentare, mai ales pentru fast-food, burgeri, șaorma, sandwich-uri, produse de patiserie”, afirmă aceasta.

Nadia Stoian, director operațional BIOLIN/FOTO: Adi Iacob

Potrivit reprezentanților companiei, hârtia cerată biodegradabilă poate înlocui ambalajele plastifiate folosite frecvent în industria alimentară.

„Preparatele din carne și brânzeturile se alterează când sunt ambalate în hârtie plastifiată. Plasticul blochează umiditatea în interiorul ambalajului. Se formează condens, produsul oxidează rapid, își schimbă aspectul și se alterează într-un timp scurt”, explică Nadia Stoian.

În plus, spune aceasta, hârtia plastifiată este dificil sau imposibil de reciclat din cauza stratului de plastic topit pe hârtie.

„Hârtia plastifiată este imposibil de colectat selectiv și de reciclat, din cauza plasticului topit pe hârtie, care nu poate fi separat”, precizează directorul operațional BIOLIN.

În schimb, hârtia cerată BIOLIN permite produselor alimentare să respire și contribuie la extinderea termenului de valabilitate.

„Hârtia cerată BIOLIN lasă produsul să respire, pentru eliminarea excesului de umiditate. Astfel, păstrează aspectul natural al preparatelor din carne și al brânzeturilor și ajută la extinderea termenului de valabilitate”, adaugă Nadia Stoian.

Saci industriali și tratamentul antimucegai „Shieldyon”

O altă investiție importantă realizată de EXONIA a fost achiziția a două linii tehnologice pentru producția de saci industriali utilizați la ambalarea făinii, furajelor, semințelor, cărbunilor, produselor agricole sau așternuturilor igienice pentru animale de companie.

„Sacii noștri sunt foarte rezistenți și permit manipularea eficientă în depozitare și transport”, spune Tiberiu Stoian.

Totuși, protecția produselor în timpul depozitării și transportului reprezintă o provocare majoră.

„Umiditatea, timpul de depozitare și condițiile de transport pot influența calitatea produsului”, explică antreprenorul.

Pentru a răspunde acestei probleme, compania a dezvoltat un tratament propriu antimucegai, denumit „Shieldyon”, aplicat pe stratul interior al sacilor industriali.

„EXONIA a inovat din nou: am creat tratamentul antimucegai Shieldyon, aplicat pe stratul interior al sacilor de făină, furaje și semințe”, afirmă fondatorul companiei.

„Responsabilitatea începe la producător”

Reprezentanții companiei spun că toate ambalajele produse la Iași sunt dezvoltate pornind de la ideea de sustenabilitate și responsabilitate față de mediu.

„Toate ambalajele fabricate la EXONIA au ceva în comun: sunt proiectate cu responsabilitate pentru oameni și pentru mediul înconjurător”, afirmă Tiberiu Stoian.

Fabrica de Ambalaje EXONIA Iași/FOTO: Adi Iacob



Acesta consideră că responsabilitatea privind impactul ambalajelor trebuie asumată încă din faza de producție.

„Responsabilitatea nu începe la consumator. Începe la producător. Începe cu materialul ales. Cu modul în care este proiectat ambalajul. Cu felul în care ambalajul poate fi colectat, reciclat sau reintegrat într-un circuit sustenabil”, spune antreprenorul.

În opinia sa, direcția industriei este clară.

„Viitorul ambalajelor trebuie să fie mai curat, mai responsabil și mai bine proiectat”, afirmă fondatorul EXONIA.

„Formalitățile sunt normale”: ce spune antreprenorul despre birocrația fondurilor UE

Întrebat despre dificultatea accesării fondurilor europene, fondatorul EXONIA spune că procesul este birocratic, dar necesar.

„Există o documentație foarte laborioasă pe care trebuie să o faci. Dar, în același timp, ajutorul constituit de sumele pe care le poți atrage pentru a-ți potența investițiile sunt importante”, afirmă Stoian.

Acesta consideră că antreprenorii trebuie să trateze documentația ca parte firească a procesului investițional.

„Trebuie să arăți care este tipul de investiție, de ce este benefică și trebuie să demonstrezi sustenabilitatea unui astfel de proiect. Prin urmare, o documentație bine pusă la punct este necesară pentru a putea accesa fondurile europene”, spune antreprenorul.

Lecția antreprenorului: „Să pleci de la o nevoie reală din piață”

Fondatorul EXONIA spune că una dintre cele mai importante lecții în business este validarea unei nevoi reale înaintea investiției.

„Trebuie să plecăm de la o nevoie reală din piață și de la identificarea unei soluții care să acopere nevoia respectivă mai repede, mai bine, cu un produs de calitate superioară și poate chiar mai economic”, declară Stoian.

Acesta spune că multe afaceri pornesc greșit atunci când dezvoltă produse înainte să valideze existența unei cereri reale.

„Trebuie să răspunzi la o necesitate din piață, nu să dezvolți un produs și ulterior să te întrebi cine ar avea nevoie de produsul respectiv”, concluzionează fondatorul EXONIA.







































































































