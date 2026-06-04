Business CheckIn. Ana-Maria era încă studentă când a pornit propria ei afacere. „Acum suntem la peste 2000 de proiecte”

Ana-Maria Rapițeanu (foto) este arhitect și fondatoarea 3DVizion, business lansat în 2015, specializat în vizualizare arhitecturală și design interior implementabil. Firma ajută dezvoltatorii, agențiile imobiliare și cumpărătorii să își imagineze cum va arăta un spațiu înainte ca acesta să fie amenajat sau renovat. După peste 2.000 de proiecte realizate în România și în străinătate, antreprenoarea își propune să dezvolte colaborările B2B și să facă serviciile de design și amenajare mai accesibile.

De-a lungul timpului, Ana-Maria Rapițeanu a participat la programele BT Stup inclusiv „Avânt în antreprenoriat”, unde a urmat cursuri de vânzări și digital marketing. Aceste experiențe i-au oferit informații practice și oportunități de networking cu alți antreprenori, ajutând-o să își clarifice mai bine direcția de dezvoltare.

„Sunt lucruri noi pe care le afli de la profesioniști cu multă experiență în domeniu, validați, dar și o oportunitate excelentă de networking, cunoști lume nouă din diverse domenii. Mi se pare că inovația apare în momentul în care domenii diferite se întâlnesc și pot să își dea un feedback”, a descris antreprenoarea experiența de la BT Stup.

Banca Transilvania sprijină antreprenoriatul românesc prin proiecte dedicate dezvoltării mediului de afaceri local. BT Stup este un spațiu accesibil atât fizic, pe Calea Șerban Vodă nr. 206-218 din București, cât și online, unde antreprenorii pot beneficia de consultanță personalizată și suport din partea echipei și a partenerilor băncii pentru creșterea și consolidarea afacerilor.

La BT Stup, antreprenorii găsesc tot ce le trebuie pentru a-și lansa sau dezvolta afacerea: înființare firmă, soluții de facturare, magazin online, semnătură electronică, fotografie de produs și alte servicii conexe, care simplifică activitatea de zi cu zi.

Business CheckIn. „Dintotdeauna mi-a dorit calea antreprenorială”. Afacere românească în domeniul arhitecturii

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce face afacerea mea?

Ana-Maria Rapițeanu: Mă numesc Ana-Maria Răpițeanu, am 35 de ani, sunt din București. Am promovat Facultatea de Arhitectură în cadrul Ion Mincu și în momentul de față sunt arhitect. Promovez propria mea firmă, 3DVizion.

Firma am înființat-o în 2015, după ce am câștigat una dintre primele competiții de Startup din București, poate chiar România, ”Start Up for You”, organizată de Universitatea Spiru Haret.

Momentan mă ocup singură de business și sunt într-o perioadă de creștere, caut și am găsit noi direcții. La 3DVizion am creat propriul nostru pachet de renovări virtuale pentru agenții imobiliare, dezvoltatori și property management.

În momentul de față, avem colaborări și B2B și B2C. Dorința noastră este să ne axăm mai mult pe zona B2B. Vrem să facem design-ul de interior ceva mult mai democratizat, să fie accesibil tuturor, să fie o așteptare în momentul în care iei un apartament nou, o casă nouă, o proprietate, să fie ceva care vine la pachet, ceva care vine odată cu produsul. De aceea, noi încercăm să deschidem colaborările direct de la sursă, cu dezvoltatorul imobiliar, însă clientul nostru este, realist, cumpărătorul acelui imobil.

StartupCafe.ro: Prima idee a venit când…

Ana-Maria Rapițeanu: De mică m-au atras artele. Am fost la Liceul de Arte ”Nicolae Tonitza” din București. Arhitectura era undeva la intersecția între artă și știință, matematică, inginerie. Era o parte mai exactă a artei și a fost drumul care m-a atras cel mai mult, așa că am mers mai departe la arhitectură.

Dintotdeauna mi-am dorit această cale antreprenorială. Am deschis firma în anul 5 de facultate, nu a fost o tranziție foarte grea pentru mine, a părut ceva natural. De 10 ani, nu regret acest drum și această alegere.

StartupCafe.ro: Primul proiect la care am lucrat nu o să-l uit pentru că…

Ana-Maria Rapițeanu: Acum suntem la peste 2000 de proiecte. Întotdeauna se intră în acest domeniu prin proiecte mici, colaborări, outsourcing pentru alte firme.

În anul 5 de facultate, când am înființat firma, am avut o abordare mai mult ca freelancer, ca liber-profesionist și m-am promovat pe rețele specializate pentru design și colaborări internaționale și, desigur, în cadrul Uniunii Europene. La un moment dat, am avut o cerere pentru un proiect pilot, care a mers foarte bine și a urmat o colaborare de lungă durată, aproximativ 8 ani. Totodată, am lucrat pentru proiecte din Franța.

(n.r. Legat de întrebare), ce-mi vine acum în minte e o suită de proiecte. În zona rurală din Franța sunt diverse ruine cu caracter istoric sau într-un stadiu mai avansat sau nu de degradare, cum ar fi hambare vechi, forturi sau elemente de genul acesta, care trebuie să ia o nouă viață. Nu pot fi demolate, dar nici nu pot fi utilizate așa cum sunt. Astfel, se previzualizează ce ar putea exista în acel loc ca să fie utilizat și să trăiască în continuare în societatea noastră.

Proiectele sunt foarte modulare. În general, un proiect înseamnă un spațiu, poate să fie un hambar, un living, orice, și durează două zile pentru a fi făcut. Arhitectura presupune o învățare continuă, dar mai ales schimb între diverse piețe, există diverse normative. În cadrul designului de interior este un pic mai liberă treaba decât în arhitectură direct, dar diferă foarte mult și cultura locului, gustul personal al beneficiarilor. Într-adevăr, au fost diferențe substanțiale între diverse țări. În mare parte, în Franța am lucrat în zona rezidențială, iar pentru Emirate m-am ocupat mai mult de partea de birouri.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit…

Ana-Maria Rapițeanu: (n.r. A fost) Chiar de la Stup. Să mă expun. Eu evitam social media, în mare parte pentru că am ajuns la un punct în care proiectele se recomandă unele pe altele și nu depind de marketing, dar nu există creștere reală fără marketing și fără expunere în ziua de azi.

StartupCafe.ro: Ce servicii am accesat prin BT Stup?

Ana-Maria Rapițeanu: Am participat la clase, dar și la programul Avânt. Am participat la Avânt în vânzări și Avânt în digital marketing. Mi-au plăcut foarte mult, în primul rând ca informație. Eu sunt pro învățare continuă și sunt niște lucruri noi pe care le afli de la profesioniști cu multă experiență în domeniu, validați. De asemenea, e și o oportunitate excelentă de networking, să cunoști lume nouă din diverse domenii. Mi se pare că inovația apare în momentul în care domenii diferite se întâlnesc și pot își dea un feedback. Networkingul mi s-a părut unul dintre cele mai importante puncte ale Stupului.

StartupCafe.ro: Dacă nu aș fi făcut asta, aș fi…

Ana-Maria Rapițeanu: Greu de zis, probabil design interior sau poate ceva în zona istorică, de restaurare. Probabil aș fi mers tot pe o cale artistică, dar clădirile istorice și edificiile din zona europeană sunt de mare interes pentru mine.

StartupCafe.ro: Ce-mi definește afacerea?

Ana-Maria Rapițeanu: Rapiditatea, exactitatea și stilul. Am creat un pachet. Dorința mea a fost să fac designul de interior predictibil, să creez o conexiune între client și arhitect. De multe ori, când se cere serviciul de design interior, nu se înțelege foarte bine ce se va primi. Este puțin abstract la început pentru un beneficiar care nu a avut tangențe cu acest domeniu. Astfel, am încercat să-l fac cât mai predictibil, cât mai ușor de înțeles pentru clienți, astfel încât colaborarea să decurgă cât mai fluid.

Există acea categorie de „nu știu ce vreau, dar o să știu când o să văd”. Aceea este o atitudine problematică, dar, de cele mai multe ori, clienții știu ce și-ar dori și trebuie să-i ajut să înțeleagă că anumite lucruri nu se pretează pe orice proiect. Asta în contextul în care, deseori noi ne facem documentația și cultura vizuală pe internet, unde sunt expuse în general cele mai spectaculoase spații.

Trebuie să ajungi la o conexiune, să ajuți clientul să înțeleagă că o cameră de hotel de 5 stele nu se poate pune într-un apartament și, de asemenea, nu orice culori merg în orice spațiu, nu orice elemente sau stiluri decorative se pretează pe anumite tipuri de clădiri, pentru anumite zone, anumite înălțimi de cameră, spre exemplu.

Prin aceste discuții poți ajuta beneficiarul să înțeleagă și să vadă dintr-o perspectivă diferită cum ar putea să-i placă altfel acel spațiu și să se deschidă la mai multe stiluri, mai multe posibilități.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Ana-Maria Rapițeanu: În momentul de față, noi ne canalizăm energia pe zona B2B, pe colaborările cu dezvoltatori, agenți imobiliari și în mare parte pe piața din UK, zona Manchester mai ales. Am avut deja primele colaborări, primele proiecte încheiate cu succes și sperăm la cât mai multe.

Notă: Acest articol a fost editat pentru concizie și claritate.