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Schimbare la vârful Revolut: Inginerul ucrainean Vlad Yatsenko părăsește funcția de director de tehnologie (CTO)

Vlad Yatsenko, fondator Revolut
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Vlad Yatsenko, co-fondator al băncii și platformei de tehnologie financiară Revolut, pleacă din rolul de director de tehnologie (CTO) al companiei fintech, potrivit Reuters.

El va deveni director neexecutiv al consiliului de administrație de la data de 1 iulie 2026, a anunțat Revolut. Yatsenko va fi înlocuit de Donato Lucia, actualul șef de tehnologie, care va deveni „Vicepreședinte de Tehnologie”.

„Suntem încântați că Vlad va continua să ofere expertiza sa companiei în timp ce rămâne în Consiliul de Administrație, acum ca Director Neexecutiv”, a declarat un reprezentant Revolut pentru sursa citată.

Vlad Yatsenko, programator originar din Ucraina, a co-fondat, alături de Nikolai Storonsky (CEO), antreprenor de origine rusă, platforma Revolut în anul 2015 la Londra și a ocupat rolul de Director de Tehnologie (CTO) peste 10 ani.

Fintech-ul londonez a încheiat anul 2025 cu 68,3 milioane de clienți persoane fizice, în 39 de țări, după ce a atras 16 milioane de clienți în acel an (creștere cu 30%). În mod similar, numărul clienților Business a crescut cu 33%, ajungând la 767.000, potrivit raportului Revolut pe anul 2025. 

În România, baza de clienți retail a crescut cu 12%, ajungând la 4,8 milioane de clienți şi la o rată de penetrare de 27% din populația totală cu vârsta peste 6 ani. 

Cu a cincea cea mai mare bază de clienți retail la nivel global la sfârșitul anului 2025, România a continuat să fie o piață cheie pentru Revolut și a ocupat poziția a treia după numărul de utilizatorii activi lunar, după Regatul Unit și Franța. 

Veniturile grupului Revolut au crescut cu 46%, ajungând la 6 miliarde dolari (4,5 miliarde lire sterline) în anul 2025, față de 4 miliarde USD (3,1 miliarde GBP) în 2024.

Compania fintech a reușit al cincilea an consecutiv cu profit net. Profitul înainte de impozitare a fost de 2,3 miliarde USD (1,7 miliarde GBP) în 2025, în creștere cu 57% față de 1,4 miliarde USD (1,1 miliarde GBP) în 2024. Marja profitului a crescut la 38%, față de 35% în 2024. 

Profitul net al Revolut a crescut la 1,7 miliarde USD (1,3 miliarde GBP) în anul 2025, față de 1 miliard USD (790 de milioane GBP) în 2024. Compania și-a crescut profitul net cu 65%. 

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