Startup AI co-fondat de un antreprenor de origine română, vândut cu 3,6 miliarde dolari, în SUA

Startup-ul american de inteligență artificială (AI) MaintainX, co-fondat de antreprenorul de origine română Chris Țurlică, urmează să fie cumpărat, la un preț estimativ de 3,6 miliarde de dolari, de compania de software Autodesk, cunoscută mai ales pentru softul de proiectare AutoCAD.

Cele două firme americane au semnat un acord definitiv pentru achiziție, potrivit unui comunicat oficial din 28 mai 2026. Tranzacția este supusă evaluărilor de reglementare și altor condiții obișnuite de finalizare și se estimează că va fi încheiată mai târziu în acest an fiscal.

MaintainX este un startup înființat în 2018, la San Francisco, de antreprenorul de origine română Chris Țurlică, alături de Hugo Dozois-Caouette, Mathieu Marengère-Gosselin și Nick Haase.

Chris Țurlică a făcut liceul în SUA și facultatea în Canada (Universitatea McGill), fiind licențiat în Comerț și Finanțe.

MaintainX este o firmă de sofware care dezvoltă produse de digitalizare a proceselor din companii de comerț, auto, în domeniul educației și altele, pentru creșterea productivității acestora.

Cu soluțiile MaintainX, care inclus AI, lucrătorii urmăresc mentenanța reactivă și preventivă și controlează operațiunile zilnice de business, cum ar fi inspecțiile de securitate și de calitate sau listele de verificare a funcționării echipamentelor. Astfel, lucrătorii scapă de o serie întreagă de proceduri birocaratice, care consumau timp.

MaintainX estimează că va depăși 135 de milioane de dolari în venituri anuale recurente (ARR) pentru anul calendaristic 2026, în creștere de peste 50%.

În iulie 2025, „unicornul” fusese evaluat la 2,5 miliarde de dolari, în urma unei investiții de 150 de milioane de dolari, după cum am scris pe StartupCafe. În 2021, și miliardarul român Daniel Dines, fondator al UiPath, a participat la o invesiție de 39 milioane dolari în MaintainX.

„Astăzi, MaintainX a anunțat că am semnat un acord pentru a fi achiziționați de Autodesk. Sunt mândru de echipa care a construit acest lucru și recunoscător clienților care ne-au acordat încrederea lor pentru activitatea care le menține operațiunile în funcțiune. Tuturor celor care au făcut parte din această călătorie vă mulțumesc. Clienților noștri - angajamentul nostru față de voi nu se schimbă. Acesta devine și mai puternic. Sunt entuziasmat de ceea ce urmează și recunoscător pentru încrederea voastră. Pentru toți cei care urmăresc acest domeniu: urmează mult mai multe lucruri interesante!”, a scris, recent, pe LinkedIn, Chris Țurlică, CEO și cofondator al MaintainX.

Colosul american Autodesk spune că intenționează să finanțeze achiziția printr-o combinație de numerar disponibil și împrumuturi.

„Autodesk se extinde, dincolo de proiectare și producție, către operațiuni, asigurându-ne că datele și informațiile circulă fără întreruperi într-un ciclu de viață continuu. De decenii, îi ajutăm pe clienții noștri să creeze lumea din jurul nostru, oferind Autodesk o bază solidă de fluxuri de lucru industriale, date și context în arhitectură, inginerie și construcții. Prin achiziționarea MaintainX, obiectivul nostru este să aducem expertiză operațională profundă, date contextuale și fluxuri de lucru care să ne îmbunătățească capacitatea de a utiliza inteligența artificială pentru a uni lumile digitală și fizică”, a declarat Andrew Anagnost, CEO al Autodesk.