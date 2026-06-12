Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, a devenit primul „trilionar” cunoscut, din istorie

Deja cel mai bogat om din lume, antreprenorul american de origine sud-africană Elon Musk (54 de ani) a devenit primul „trilionar” cunoscut din istorie, fiind cotat cu o avere de 1100 de miliarde de dolari, potrivit estimărilor Forbes, în urma listării companiei sale spațiale, SpaceX, pe bursa Nasdaq.

Conform topului în timp real afișat vineri de Forbes, averea lui Musk a crescut cu 88,9 miliarde de dolari față de ziua precedentă de tranzacționare a acțiunilor pe bursă. Averea sa imensă constă în principal în acțiunile pe care le deține la SpaceX și la Tesla. La mare distanță, vin în urma lui cofondatorii Google, Larry Page (295,3 miliarde dolari) și Sergey Brin (272,4 miliarde dolari).

Elon Musk și președinta și directoarea de operațiuni (COO) a SpaceX, Gwynne Shotwell, au sunat clopoțelul de deschidere a tranzacționării la bursă, Musk aflându-se în Texas, iar Shotwell la Nasdaq, în New York, la debutul acțiunilor SpaceX pe Nasdaq.

Acțiunile SpaceX au deschis ședința de tranzacționare la 150 de dolari și au urcat până peste 176 de dolari la un moment dat, valoarea de piață a companiei apropiindu-se de 2.000 de miliarde de dolari în prima sa zi pe bursa Nasdaq.

Într-o transmisiune live cu JPMorgan Chase, Elon Musk a declarat, înaintea listării SpaceX, că firma spațială a avut flux de numerar pozitiv încă din jurul anului 2015, potrivit CNBC.

El a spus că a optat pentru a lista acum compania pe bursă pentru a atrage capitalul necesar unei „faze semnificative de creștere”. „Trimionarul” are planuri de a plasa pe orbită peste 100.000 de sateliți pentru comunicații și de a construi centre de date pentru inteligență artificială în spațiu, printre alte inițiative.

Totuși, în prezent, singura divizie profitabilă a SpaceX este Starlink, serviciul de internet prin satelit.

SpaceX a achiziționat și startup-ul de inteligenșă artficială al lui Musk, xAI, în februarie 2026. Odată cu această achiziție, au intrat în cadrul SpaceX centrele de date ale xAI, modelele de inteligență artificială Grok și chatbotul, respectiv generatorul de imagini AI cu același nume, precum și rețeaua socială X, cunoscută anterior sub numele de Twitter.

Potrivit prospectului de listare, SpaceX a acumulat un deficit total de 41,3 miliarde de dolari de la înființarea sa în 2002, mai notează CNBC.