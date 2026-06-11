Firmă de construcții din România, cumpărată de colosul austriac Strabag, atras de fondurile europene pentru infrastructura românească

Colosul austriac de construcții Strabag a anunțat, joi, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, că urmează să cumpere integral firma românească de profil BAWI Construction SRL, mizând astfel pe investițiile publice din România, în special pe fonduri europene.

Finalizarea tranzacției este preconizată pentru a doua jumătate a anului 2026 și este condiționată de obținerea aprobărilor de reglementare.

Compania bucureșteană BAWI Construction SRL, specializată în infrastructură de transport, a fost fondată în 2003, ca filială românească a grupului german Wiebe Holding, care a venit atunci în România pentru a participa la reabilitarea liniei de tren București – Câmpina. În 2022, managerii locali ai BAWI, Marco Alpert (cetățean german) și Daniel Bîrsan (cetățean austriac de origine română), au preluat business-ul de construcții și au făcut un parteneriat cu grupul german de construcții Willke.

Înainte de achiziția anunțată acum de Strabag, grupul Willke deținea pachetul majoritar de acțiuni (56%) din firma românească BAWI, iar Marco Alpert și Daniel Bîrsan, restul.

Prin cumpărarea BAWI, austriecii de la Strabag susțin că vor face un nou pas în consolidarea poziției sale pe piața europeană a infrastructurii feroviare.

„BAWI este un furnizor consacrat în domeniul infrastructurii feroviare, cu o vastă experiență pe întregul lanț valoric – de la servicii de construcție și modernizare până la lucrări specializate și producția proprie de componente. Compania are aproximativ 240 de angajați și a înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 60 de milioane de euro în 2025. O echipă solidă de profesioniști calificați și un parc de utilaje specializat permit un grad ridicat de producție internă”, a precizat Strabag.

Firma bucureșteană a raportat un profit de 43 de milioane de lei în anul 2025.

Prin achiziția planificată, STRABAG susține că „își extinde și mai mult activitățile pe una dintre cele mai importante piețe în creștere din Europa de Sud-Est. Piața infrastructurii feroviare din România beneficiază de investiții ample și de programe de finanțare, în special în cadrul inițiativelor europene în domeniul infrastructurii”.

„Văd un potențial considerabil pe piața românească și, prin urmare, ne propunem să ne extindem și mai mult prezența în această țară. Prin achiziția BAWI, câștigăm o companie cu o poziție excelentă pe piață, care dispune de o înaltă expertiză tehnică și de o prezență puternică pe piață. Această achiziție ne permite să ne extindem strategic activitățile din domeniul construcțiilor feroviare, consolidându-ne în același timp lanțul valoric pe o piață-cheie pentru viitor”, a declarat Péter Glöckler, membru al Consiliului de administrație, Segmentul Sud + Est, STRABAG SE.

Strabag spune că are 86.000 de angajați proprii și generează o producție anuală de aproximativ 19 miliarde de euro.

Colosul austriac activează pe piața românească din 1991 și și-a stabilit sediul central la București în 1994. În anul 2025, firma Strabag SRL din București a înregistrat venituri totale de 1,8 miliarde de lei și profit de 251 milioane lei, cu 1.425 de salariați proprii, conform datelor de la Ministerul Finanțelor. În România, Strabag controlează și hotelul de lux JW Marriott din București.

Businessul de construcții Strabag este controlat de Familia Haselsteiner, Grupul bancar Raiffeisen și compania de asigurări UNIQA (peste 50% împreună). De asemenea, firma MKAO Rasperia Trading deține un pachet minoritar (24%), iar restul de aproximativ 20% sunt acțiuni în circulație. Strabag a fost legat în trecut de numele oligarhului rus Oleg Dripaska. El deținea firma MKAO Rasperia, dar în anul 2023 a vândut-o către o altă companie rusească, JSC Iliadis, controlată de Dimitry Beloglazov. Dripaska a fost nevoit să-și vândă participația în Strabag din cauza sancțiunilor europene la care a fost supus oligarhul, ca urmare a războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

„STRABAG SE a primit ieri seară notificări privind dețineri semnificative de acțiuni din partea lui Oleg Deripaska și a companiei Iliadis JSC, care indică faptul că MKAO Rasperia Trading Limited a fost transferată către Iliadis JSC, finalizând astfel vânzarea în Rusia anunțată în decembrie 2023. Potrivit notificărilor, MKAO Rasperia Trading Limited, care deține o participație de 24,1% în STRABAG SE, este acum controlată de Iliadis JSC, iar Oleg Deripaska a renunțat la controlul său anterior (indirect)”, a informat Strabag pe data de 27 martie 2024.