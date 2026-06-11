Cum explică MultiversX (ex-Elrond) pierderile de 33 milioane lei la o cifră de afaceri de 1,4 milioane lei pe anul 2025

MultiversX Labs SRL, fosta Elrond Network, compania sibiană care se află în spatele criptomonedei EGLD, a venit cu explicații privind pierderile de 33 de milioane de lei suferite în anul 2025, la o cifră de afaceri de 1,4 milioane de lei.

„Rezultatul financiar al MultiversX Labs aferent anului 2025 reflectă, în continuare, impactul unui context de piață care s-a menținut pe un trend descendent pe parcursul întregului an. Activele de tip crypto deținute de companie – utilizate atât pentru securizarea rețelei, cât și pentru susținerea operațiunilor curente, a dezvoltării tehnologice și a inițiativelor de extindere – au continuat să se reevalueze în jos, în linie cu evoluția generală a pieței digitale.

Conform standardelor contabile aplicabile, aceste fluctuații de preț se reflectă direct în rezultatul contabil. Astfel, pierderea înregistrată în 2025 provine, în mare parte, din reevaluarea portofoliului crypto, în mod similar cu modul în care, în anii de creștere, aprecierea acelorași active a influențat pozitiv rezultatele. Este vorba, prin urmare, de o pierdere preponderent contabilă, nerealizată, generată de marcarea la valoarea de piață, și nu de o deteriorare a activității operaționale” - au precizat oficialii companiei, într-un comunicat citat de Turnul Sfatului.

Firma sibiană de blockchain și crypto susține că are planuri pe termen lung.

„Dincolo de aceste aspecte contabile și de volatilitatea inerentă a pieței, anul 2025 a fost, pentru noi, un an de construcție intensă. Compania se pregătește pentru cel mai important upgrade al rețelei din istoria sa – Supernova – menit să aducă o creștere substanțială a performanței și a vitezei de procesare la nivel de protocol. În paralel, am continuat să dezvoltăm și să consolidăm produsele din ecosistem, într-un ritm semnificativ, indiferent de condițiile de piață.

Aceste decizii și investiții fac parte dintr-o strategie pe termen lung, orientată spre consolidarea grupului și susținerea unei dezvoltări sustenabile, dincolo de fluctuațiile ciclice ale pieței digitale”, au menționat reprezentanții MultiversX, conform publicației locale Turnul Sfatului.

Rezultate oficiale MultiversX Labs SRL

În anul 2025, MultiversX Labs SRL a avut venituri totale de 64,7 milioane de lei, în scădere cu 60% față de anul 2024, conform datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor. Cifra de afaceri a firmei sibiene a scăzut de la 8,38 milioane lei în anul 2024 la 1,47 milioane lei în 2025 (diminuare cu 82%). Asta după ce în 2023 raportase o cifră de afaceri de 25,9 milioane lei.

Compania și-a diminuat cheltuielile cu mai mult de 50%, ajungând la 98,3 milioane de lei în anul 2025, de la 198,3 milioane de lei în 2024. Dar asta nu a ajutat-o să treacă pe profit.

SRL-ul sibian a încheiat al doilea an consecutiv pe pierderi, înregistrând o pierdere netă de 33,6 milioane lei în anul 2025. Pierderile companiei s-au „adâncit” cu aproape 2% în anul 2025 față de 2024. Asta după ce, pe anul 2023, raportase profit de 42 de milioane de lei.

Personalul propriu al firmei de blockchain a scăzut constant în ultimii 4 ani. În 2022, MultiversX Labs a avut un număr mediu de angajați proprii de 67 de persoane. În 2023, personalul propriu a scăzut la 51 de oameni, în 2024 la 46 de salariați, pentru ca în 2025 firma să ajungă la 21 de angajați proprii. Procentual, în anul 2025, firma sibiană MultiversX Labs SRL și-a diminuat numărul de angajați proprii cu aproape 60%.

Firma MultiversX Labs SRL este deținută în continuare de fondatori: CEO-ul Beniamin Mincu-foto (50%), Lucian Mincu (45%) și Lucian Todea (5%), conform datelor colectate de platforma ListăFirme.ro. Compania a fost înființată oficial în anul 2018, sub denumirea de Elrond Network SRL, dar din noiembrie 2022 business-ul s-a rebranduit în MultiversX.

Joi, la ora transmiterii știrii, criptomoneda sibienilor de la MultiversX se tranzacționa la un preț sub 3 dolari, cu 99% mai mic decât vîrful său maxim istoric, de 542 de solari, înregistrat în umră cu 5 ani, conform datelor de pe CoinMarketCap.