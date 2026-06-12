Ce s-a schimbat pe Nasdaq înaintea celui mai mare IPO din istorie. Fondurile pasive ar putea fi obligate să cumpere acțiuni SpaceX (Analiză)

În timp ce atenția piețelor s-a concentrat asupra evaluării de aproape 1.800 de miliarde de dolari atinse de SpaceX, experții Frames spun că adevărata miză a celui mai mare IPO din istorie s-ar afla într-o schimbare de regulament operată de Nasdaq.

Potrivit unei analize transmise comunității antreprenoriale StartupCafe, noua regulă permite includerea accelerată a giganților bursieri în indicele Nasdaq-100 și ar putea determina fondurile pasive și fondurile globale de pensii să cumpere automat acțiuni SpaceX, indiferent de evaluarea fundamentală a companiei.

În condițiile în care aproape o treime din investițiile în acțiuni americane sunt plasate în instrumente care urmăresc indicii bursieri, schimbarea ar putea avea implicații importante pentru întreaga piață, mai arată analiza Frames.

Regula schimbată aproape fără zgomot

Potrivit Frames, unul dintre cele mai puțin discutate aspecte ale listării SpaceX privește modificările aduse de Nasdaq regulilor de includere a companiilor în indicele Nasdaq-100.

Până în această primăvară, regulamentul prevedea o perioadă de maturizare de minimum un an, interval în care investitorii puteau analiza rezultatele financiare trimestriale ale unei companii nou-listate înainte ca aceasta să fie inclusă în indice.

Între timp, bursa americană a introdus clauza Fast Entry Rule, care permite includerea unei companii cu o capitalizare foarte mare după numai 15 zile de tranzacționare.

Conform analizei, decizia a fost influențată de competiția dintre Nasdaq, New York Stock Exchange și London Stock Exchange Group pentru atragerea celui mai mare IPO din istorie.

Ce se întâmplă în a 15-a zi după listare

Experții susțin că noua regulă poate avea efecte importante asupra fluxurilor de capital.

„Rezultatul concret este că fondurile de index vor fi obligate automat prin algoritm să cumpere acțiuni SpaceX la prețul pieței, indiferent de evaluarea fundamentală. Și asta în condițiile în care aproape o treime din totalul investițiilor în acțiuni americane sunt plasate în instrumente pasive care replică indici precum NASDAQ-100”, arată analiza Frames.

Potrivit lui Adrian Negrescu, managerul Frames, efectele acestei modificări ar putea deveni vizibile foarte repede.

„Acest lucru va deveni automat realitate în a 15-a zi după listare, când noua regulă NASDAQ intră în vigoare iar fondurile globale de pensii sunt obligate să cumpere automat titluri pentru a reflecta noua structură a indicelui. În timp ce fondurile pasive cumpără la prețuri maxime, iar unii investitori timpurii vor putea, dacă își doresc, să își lichideze deținerile înainte de expirarea perioadei standard de blocare de 180 de zile”, a precizat Negrescu.

Evaluare de 1.780 de miliarde de dolari la venituri de 19 miliarde

Compania de tehnologie spațială controlată de Elon Musk a ajuns la o evaluare de 1.780 de miliarde de dolari, echivalentul a peste patru PIB-uri ale României, în condițiile în care generează venituri anuale estimate la aproximativ 19 miliarde de dolari. În spatele entuziasmului generat de poziția dominantă pe piața lansărilor orbitale se află însă o arhitectură financiară complexă, potrivit Frames.

Experții companiei de analiză atrag atenția că, din punct de vedere tehnic, SpaceX a ajuns la un multiplicator de venituri de peste 90 de ori valoarea încasărilor actuale.

Prin comparație, listarea Facebook din 2012 s-a realizat la un multiplicator de aproximativ 10 ori veniturile prognozate.

Pentru a susține această evaluare, discursul s-a mutat de la activitatea de transport spațial către promisiunea construirii unei infrastructuri globale pentru inteligența artificială, bazată pe centre de date amplasate pe orbită.

Cum au ajuns investitorii din Twitter să dețină acțiuni SpaceX

Potrivit Frames, originile actualei structuri pot fi urmărite până la achiziția Twitter din 2022, tranzacție de 44 de miliarde de dolari finanțată de fonduri precum Andreessen Horowitz, Founders Fund și alți investitori internaționali.

După scăderea valorii comerciale a rețelei redenumite X, a fost construită o structură de fuziuni succesive. Platforma X a fost transferată către compania de inteligență artificială xAI, iar ulterior xAI a fost integrată în structura financiară a SpaceX.

„Prin acest proces de redistribuire a titlurilor de valoare, investitorii privați care au finanțat preluarea Twitter dețin astăzi acțiuni în cadrul SpaceX. Pentru ca aceste profituri teoretice să fie transformate în bani gheață, era necesară deschiderea porților către piața publică, iar IPO-ul istoric lansat acum a deschis porțile”, a mai spus Adrian Negrescu.

De ce a mers mai mult către investitorii de retail

Conform Frames, structura clasică a unui IPO presupune alocarea a aproximativ 90% din acțiuni către marii investitori instituționali și numai 10% către publicul larg.

În cazul SpaceX, circa 30% din volumul total de acțiuni a fost direcționat către investitorii de retail. O asemenea alocare sugerează intenția de a atrage interesul publicului larg, mai ales din economiile dezvoltate.

„Multă publicitate, o imagine de câștigător, Elon Musk a mizat pe succesul său și, iată, i-a ieșit în ciuda semnelor de întrebare ale managerilor de fonduri legate de valoarea companiei listate”, a afirmat Adrian Negrescu.

Urmează OpenAI și Anthropic?

Analiza mai spune că efectele schimbărilor din piața americană ar putea depăși cazul SpaceX.

S&P 500 analizează eliminarea cerinței privind profitabilitatea contabilă înainte ca o companie să fie inclusă în structura indicelui. O asemenea schimbare ar putea deschide calea pentru companii precum OpenAI sau Anthropic, evaluate la sute de miliarde de dolari și care consumă volume importante de capital fără a genera încă fluxuri stabile de profit operațional.

„Toți marii jucători din industria AI finanțează în prezent acest domeniu, investind sume de până la 20 de ori mai mari decât cele care ies drept câștig de pe urma acestor platforme AI. Altfel spus, subvenționează acest sistem care, mai repede sau mai târziu, se va transforma ori într-un fiasco financiar uriaș sau într-un alt tip de platformă în care accesarea serviciilor AI va ajunge la un preț care să permită marcarea unor profituri, adică de câteva ori mai mare decât în prezent”, arată analiza.

Avertismentul privind fondurile de pensii

Indiferent de evoluția industriei AI, experții Frames consideră că rolul fondurilor pasive va deveni tot mai important în noua arhitectură a piețelor financiare.