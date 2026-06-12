FOTO+VIDEO. După incidentul cu drona de la Marea Neagră, antreprenorii din HoReCa nu renunță la planurile de investiții. City Grill a inaugurat un restaurant în Cazinoul de la Constanța: „Noi am pregătit această lansare în al treilea an de război” 

Într-un început de sezon estival marcat de îngrijorările provocate de incidentul cu drona de la Marea Neagră, unii antreprenori din HoReCa aleg să mizeze pe încredere, nu pe panică. Pe 11 iunie, grupul City Grill a inaugurat un restaurant în Cazinoul din Constanța, iar cofondatorul companiei, Dragoș Petrescu, spune că apropierea războiului nu este un motiv pentru a opri investițiile. „Noi am pregătit această lansare în al treilea an de război”, afirmă antreprenorul.

La începutul sezonului estival 2026, antreprenorii din HoReCa de pe litoralul românesc se confruntă cu o ecuație neobișnuită.

Pe de o parte, operatorii din turism și restaurante speră la un aflux mai mare de turiști români, pe fondul incertitudinilor geopolitice care afectează alte destinații.

Pe de altă parte, exploziile recente provocate de drone în zona Galați și Constanța au alimentat îngrijorări în industrie, iar patronatele au cerut autorităților mai multă transparență și informări rapide privind siguranța turiștilor.

În acest context, grupul City Grill a inaugurat pe 11 iunie un nou restaurant în incinta Cazinoului din Constanța, clădire emblematică inaugurată în 1910 și redeschisă recent după un amplu proces de restaurare.

„Noi am pregătit lansarea acestui restaurant în al treilea an de război”, spune Dragoș Petrescu, cofondator City Grill.

„Viața își va intra într-un ritm normal”

Întrebat dacă incidentele recente din apropierea Mării Negre ar putea afecta sezonul estival, antreprenorul consideră că românii se adaptează unei realități care nu mai poate fi tratată ca una excepțională.

„Starea de război este privită ca pe o stare excepțională și ea nu mai este excepțională, deja este o stare cotidiană. Cu cât ne setăm mai mult să ne așteptăm la aceste evenimente, cu atât viața își va intra într-un ritm normal de trai, ca fiind o țară în proximitatea războiului”, afirmă Petrescu.



Antreprenorul spune că nu a luat niciun moment în calcul amânarea investiției de la Constanța.

„Nu aș fi luat decizia că nu deschid la Constanța, că poate o să vină o dronă o dată pe lună la Galați sau la granița cu Republica Moldova ori Ucraina”, afirmă acesta.

În opinia sa, românii vor continua să meargă la mare în această vară, iar accesul către litoral nu va fi afectat semnificativ.

Investiție de aproximativ 600.000 de euro în Cazinoul din Constanța

Noua unitate City Grill funcționează în Cazinoul din Constanța, clădire restaurată recent de administrația locală după investiții de aproximativ 16 milioane de euro, potrivit lui Dragoș Petrescu.

„Noi am investit peste 600.000 de euro în pregătirea și lansarea proiectului” și sperăm la o cifră de afaceri de peste un milion de euro în primul an, afirmă cofondatorul City Grill.

Restaurantul va funcționa pe tot parcursul anului și se adresează segmentului de clasă medie, cu un meniu mai restrâns față de alte locații ale grupului.

HoReCa traversează primul ciclu de scădere după anii de boom

În paralel cu investițiile, industria se confruntă cu un context economic mai dificil.

„Anul trecut am avut scăderi între 15% și 20%, iar anul acesta între 10% și 15% la nivel de piață, ceea ce este catastrofal pentru orice industrie”, spune Petrescu.

Cu toate acestea, el consideră că restaurantele beneficiază de faptul că reprezintă o cheltuială relativ redusă în bugetele familiilor și mizează pe apetitul generațiilor Y și Z pentru experiențe și ieșiri în oraș.

Mesaj pentru antreprenorii din HoReCa: „Să nu se sperie de acești doi ani grei”

Dragoș Petrescu crede că următorii doi ani vor fi dificili, însă îi îndeamnă pe operatorii din industrie să se adapteze schimbărilor din comportamentul consumatorilor.

„Să nu se sperie de acești doi ani grei. Românul are reziliența de a cheltui în restaurante și trebuie doar să te adaptezi temerilor pe care clienții le au”, afirmă antreprenorul.

Ce poate face un vizitator la Cazinoul din Constanța

După restaurarea și redeschiderea clădirii-simbol inaugurate în 1910, Cazinoul din Constanța funcționează ca un centru cultural și de agrement.

Vizitatorii pot: Vizita clădirea și Sala Oglinzilor , una dintre cele mai spectaculoase încăperi ale monumentului;

, una dintre cele mai spectaculoase încăperi ale monumentului; Descoperi expozițiile permanente și temporare , printre care „Istoria Cazinoului”, „Povești din adâncurile Mării Negre”, „Constanța – memorie și identitate” și „Ea. Regina și Marea”;

, printre care „Istoria Cazinoului”, „Povești din adâncurile Mării Negre”, „Constanța – memorie și identitate” și „Ea. Regina și Marea”; Participa la spectacole și evenimente culturale , inclusiv la producția de cabaret „Cazino Mon Amour”, inspirată din istoria edificiului și pusă în scenă cu muzică live, dans și tehnologie vizuală;

, inclusiv la producția de cabaret „Cazino Mon Amour”, inspirată din istoria edificiului și pusă în scenă cu muzică live, dans și tehnologie vizuală; Organiza ședințe foto și participa la cununii civile , servicii oferite în cadrul complexului;

, servicii oferite în cadrul complexului; Vizita magazinul de suveniruri al Cazinoului;

al Cazinoului; Lua masa la noul restaurant City Grill Cazino, inaugurat pe 11 iunie de grupul City Grill.





Restaurantul City Grill Cazino este amplasat în aripa de sud a clădirii și oferă un meniu inspirat din bucătăria românească și internațională, cu preparate precum mici, ciorbe, pește și fructe de mare, dar și deserturi și cocktailuri. Localul este deschis pe tot parcursul anului și se adresează publicului larg, nu segmentului de fine dining.

