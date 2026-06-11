Noua conducere a Consiliului Investitorilor Străini pentru mandatul 2026 – 2027

Consiliul Investitorilor Străini (FIC) anunță, joi, printr-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că și-a ales noua echipă de conducere pentru mandatul 2026 – 2027.

Astfel, Alessio Menegazzo (foto), CEO și Country Manager PPC România, a fost numit Președinte al FIC. Mihaela Bitu, CEO ING Bank România, și Alexandru Reff, Country Managing Partner Deloitte România & Moldova, vor ocupa funcția de Vicepreședinți ai FIC. Alexandru Lupea, Assurance Partner EY România, va continua mandatul de Trezorier.

„Noul Comitet Executiv va continua eforturile FIC de a sprijini dezvoltarea României ca destinație competitivă, stabilă și atractivă pentru investițiile străine, promovând, în același timp, un mediu de afaceri transparent și predictibil”, spune Consiliul Investitorilor Străini.

„A fost o onoare să ocup funcția de Președinte al Consiliului Investitorilor Străini pentru un an și să lucrez alături de un Comitet Director atât de dedicat și implicat. Aș dori să le mulțumesc colegilor mei pentru încrederea, colaborarea și viziunea împărtășită pe tot parcursul mandatului meu. Împreună, am consolidat rolul FIC ca partener constructiv în dezvoltarea economică a României. Sunt convins că noua conducere va continua să construiască pe baza acestor progrese și să avanseze obiectivele noastre comune", a spus Gilles Ballot, fost Președinte FIC.

„Aș dori să mulțumesc membrilor Comitetului Director pentru încrederea acordată și sprijinul oferit! Sunt onorat să preiau funcția de Președinte al Consiliului Investitorilor Străini și să continui să lucrez alături de o comunitate atât de solidă și dedicată de lideri din mediul de afaceri. Aș dori să îi mulțumesc lui Gilles Ballot pentru leadershipul și contribuția sa valoroasă pe durata acestui mandat. Pe măsură ce ne apropiem de importantul moment al împlinirii a 30 de ani de la înființarea FIC, în 2027, avem, de asemenea, ocazia de a reflecta asupra contribuției noastre la dezvoltarea economică a României și de a ne consolida și mai mult rolul în perspectiva viitorului. Ne vom concentra pe consolidarea dialogului cu autoritățile și pe susținerea politicilor publice care sporesc competitivitatea României și creșterea economică pe termen lung. Împreună, rămânem dedicați promovării unui mediu de investiții stabil, predictibil și atractiv. România are oportunitatea de a-și consolida poziția de hub regional de investiții”, a declarat Alessio Menegazzo, Președintele FIC.

Cei doi Vicepreședinți aleși, Mihaela Bîtu și Alexandru Reff, și-au reiterat angajamentul de a susține prioritățile strategice ale FIC, de a contribui activ la inițiativele de îmbunătățire a climatului investițional și de a avansa reziliența economică a României. Ei au subliniat importanța unei strategii de țară și a diplomației economice prin promovarea României la nivel internațional, cu obiectivul de a accelera investițiile străine în țară, un pilon esențial pentru creșterea economică.

Consiliul Investitorilor Străini (FIC) este asociația care îi aduce împreună pe cei mai importanți investitori cu capital străin din România, aproximativ 115 dintre cele mai mari companii din țară, cu o cifră de afaceri cumulată care reprezintă aproximativ 26% din produsul intern brut și care au o contribuție semnificativă la bugetul de stat. În cei peste 25 ani de la înființarea organizației, companiile membre FIC au susținut întotdeauna importanța dialogului între comunitatea de afaceri și autorități.





