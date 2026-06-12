Antreprenorii RBL: „O justiție care nu poate fi criticată nu poate fi nici îmbunătățită”

Antreprenorii și intraprenorii reuniți în Romanian Business Leaders (RBL), organizație a mediului de afaceri condusă de Sergiu Neguț (foto), iau atitudine față de recenta hotărâre a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, care conține o listă neagră cu redacții de presă, ONG-uri și oameni politici:

„Romanian Business Leaders (RBL) consideră că hotărârea adoptată de Secția pentru judecători a CSM pe 9 iunie 2026 reprezintă un semnal de alarmă, prin care investigații jurnalistice, poziții civice și opinii publice sunt asociate nediferențiat cu o presupusă campanie coordonată de subminare a justiției.

Luăm această poziție din perspectiva mediului antreprenorial, pentru că o justiție care nu poate fi criticată nu poate fi nici îmbunătățită, și pentru că prețul unui sistem judiciar disfuncțional îl plătesc atât antreprenorii, cât și investitorii, alături de toți cetățenii acestui stat.

Termenele excesiv de lungi, motivările întârziate, lipsa specializării în litigii economice și fiscale produc incertitudine și costuri reale. O decizie corectă venită după ani îndelungați este, în practică, o decizie venită prea târziu. România nu-și permite o justiție care consumă energie instituțională atacând criticii în loc să răspundă criticilor și să găsească punți de dialog, nu de atac.

Independența justiției trebuie apărată de orice ingerință politică. Dar independența nu este sinonimă cu iresponsabilitatea publică. Instituțiile puternice răspund întrebărilor dificile cu argumente și fapte, nu cu stigmatizarea celor care le formulează.

Mai mult decât atât, calitatea justiției este un criteriu explicit în orice evaluare internațională a atractivității pentru investiții. În clasamentele globale care măsoară mediul de afaceri, de la indicatorii Băncii Mondiale la indexurile de competitivitate ale World Economic Forum, România se situează constant în coada clasamentelor la capitolul stat de drept și predictibilitate juridică. Niciun efort de atragere a investițiilor străine nu poate compensa acest deficit atât timp cât un investitor nu are certitudinea că justiția este imparțială, un contract va fi respectat, că un litigiu va fi soluționat în timp rezonabil și că regulile jocului nu se schimbă arbitrar.

RBL face apel la CSM și la reprezentanții sistemului judiciar să transforme acest moment într-o oportunitate de a deschide o dezbatere reală despre modernizarea justiției: instanțe specializate pe litigii economice și fiscale, termene predictibile, hotărâri motivate în timp util.

Nominalizarea explicită a unor publicații și organizații civice într-un document oficial al CSM este un comportament inacceptabil într-un stat de drept. Nu este rolul unei instituții judiciare să întocmească liste publice cu cei care o critică. O justiție mai eficientă nu este doar în interesul mediului de afaceri, este și în interesul magistraților care lucrează într-un sistem suprasolicitat și subreformat. RBL consideră că o inspecție judiciară funcțională și independentă nu interferează cu independența justiției, ci pune capăt abuzurilor administrative care erodează încrederea în sistem. Avem cu toții de câștigat dintr-o justiție mai bună”.