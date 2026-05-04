SpaceX a investit peste 15 miliarde dolari în racheta Starship

Compania spațială a lui Elon Musk, SpaceX, a cheltuit peste 15 miliarde dolari pentru dezvoltarea rachetei de nouă generaţie Starship, un proiect esenţial pentru ambiţiile sale comerciale şi spaţiale, inclusiv lansarea sateliţilor şi misiuni către Lună şi Marte, potrivit News.ro, care citează Reuters.

Suma depăşeşte cu mult costul dezvoltării rachetei Falcon 9, estimat la aproximativ 400 milioane dolari, evidenţiind amploarea investiţiei într-un sistem complet reutilizabil, care ar putea transforma industria lansărilor spaţiale.

Succesul Starship este crucial pentru dezvoltarea reţelei Starlink, care generează o mare parte din veniturile companiei. Noua rachetă este proiectată să transporte până la 60 de sateliţi de ultimă generaţie într-o singură lansare, mult peste capacitatea actuală.

Compania fondată de Elon Musk îşi propune să ajungă la mii de lansări anual, un obiectiv necesar pentru extinderea infrastructurii spaţiale şi pentru dezvoltarea unor sisteme de calcul bazate pe sateliţi alimentaţi cu energie solară.

Cu toate acestea, proiectul se confruntă cu provocări tehnice majore. Printre acestea se numără realimentarea în orbită, un proces complex şi încă netestat, precum şi dezvoltarea infrastructurii la sol necesare pentru susţinerea unui ritm intens de lansări.

Testele efectuate până acum au inclus atât progrese spectaculoase, cât şi eşecuri majore, care au dus la sute de modificări de design. Starship se află acum într-o nouă etapă, odată cu pregătirea prototipului V3, considerat o versiune complet reproiectată.

Un alt obstacol important este consumul uriaş de resurse: o singură lansare necesită echivalentul a sute de cisterne de combustibil şi aproximativ 1 milion galoane (aprox. 3,78 milioane litri) de apă pentru reducerea vibraţiilor acustice.

În paralel, NASA a investit cel puţin 3 miliarde dolari în programul lunar Artemis, în care Starship va avea un rol central pentru transportul echipajelor pe Lună.

Compania îşi extinde rapid capacităţile de producţie la baza Starbase din Texas, încercând să construiască rachete într-un ritm apropiat de cel al industriei aviatice, însă acest model implică riscuri semnificative dacă designul continuă să sufere modificări majore.