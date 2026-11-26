Comisia Federală pentru Comunicaţii din Statele Unite (FCC) a autorizat compania SpaceX, fondată de Elon Musk, să amplaseze pe orbită 1 milion de sateliţi destinaţi procesării datelor pentru inteligenţa artificială, în pofida opoziţiei unor companii concurente şi a comunităţii ştiinţifice, relatează CNBC, citată de News.ro

Preşedintele FCC, Brendan Carr, a anunţat miercuri că viitoarea constelaţie de sateliţi Starmind a SpaceX, precum şi constelaţiile dezvoltate de companiile concurente, vor utiliza energia solară pentru a consolida supremaţia tehnologică a SUA în domeniul inteligenţei artificiale.

Elon Musk a salutat decizia autorităţii americane, afirmând că proiectul va reprezenta un atu important pentru Statele Unite şi pentru întreaga lume.

FCC a precizat în documentul de autorizare că propunerea SpaceX a generat numeroase reacţii publice, inclusiv solicitări de respingere a proiectului din partea Amazon, operatorului de sateliţi Viasat şi Societăţii Astronomice Americane.

Într-o petiţie depusă în martie, Amazon a calificat proiectul Starmind drept o ambiţie grandioasă, mai degrabă decât un plan concret. Gigantul american, care dezvoltă propriul serviciu de internet prin satelit, concurent al Starlink, a susţinut că SpaceX ar avea nevoie de secole pentru a construi o asemenea constelaţie şi că nu a furnizat suficiente detalii privind fezabilitatea proiectului.

La momentul respectiv, Brendan Carr a respins criticile Amazon, afirmând că grupul ar trebui să se concentreze asupra propriilor întârzieri în lansarea sateliţilor. Reprezentanţii Amazon nu au comentat imediat decizia de autorizare a proiectului SpaceX.

Mai multe companii tehnologice explorează posibilitatea amplasării centrelor de date în spaţiu. Google a anunţat anul trecut proiectul Suncatcher, destinat dezvoltării infrastructurii de inteligenţă artificială pe orbită, iar în octombrie a trimis primele sale cipuri în spaţiu, la bordul unui satelit Planet Labs lansat cu o rachetă SpaceX.

În martie, compania aerospaţială Blue Origin, fondată de Jeff Bezos, a solicitat FCC autorizarea lansării a până la 51.600 de sateliţi pe orbita joasă a Pământului, în cadrul proiectului Sunrise. Constelaţia ar urma să funcţioneze în tandem cu viitorul serviciu de internet prin satelit TeraWave, anunţat de Blue Origin în ianuarie.

Proiectul SpaceX generează însă îngrijorări serioase în comunitatea ştiinţifică, atât în privinţa impactului asupra observaţiilor astronomice, cât şi a riscurilor asociate aglomerării orbitelor terestre.

Astrofizicianul şi autorul Adam Becker a avertizat că implementarea unui asemenea proiect ar accentua poluarea luminoasă a cerului nocturn şi ar genera un risc semnificativ de reacţii în lanţ provocate de coliziunile dintre deşeurile spaţiale, cu posibile consecinţe dezastruoase pentru întreaga omenire.

FCC a precizat că a respins obiecţiile referitoare la aspecte care nu intră în sfera sa de competenţă, inclusiv preocupările de mediu, precum şi obiecţiile privind impactul proiectului asupra astronomiei optice.