O rachetă Blue Origin refolosită a ajuns în orbita greșită

Blue Origin, compania spațială a lui Jeff Bezos care vrea să rivalizeze cu SpaceX a lui Musk, a refolosit cu succes una din rachete, dar a greșit misiunea, lansând un satelit de comunicații pe o orbită greșită, potrivit TechCrunch.

Cu toate că firma a reușit să folosească încă odată una din rachetele sale New Glenn, lansarea unui satelit de comunicații pentru compania AST SpaceMobile pe orbită a fost eșuată.

Compania care deține satelitul a transmis o declarație conform căreia treapta superioară a rachetei New Glenn a plasat satelitul BlueBird 7 pe o orbită „mai joasă decât era planificată”.

Compania a spus că satelitul s-a separat cu succes de rachetă și a pornit, dar altitudinea este prea mică „pentru a susține operațiunile” și va trebui acum să fie deorbitat, adică lăsat să ardă în atmosfera Pământului.

Costul pierderii satelitului este acoperit de polița de asigurare a AST SpaceMobile, potrivit spuselor companiei, iar sateliții care vor urma acestei lansări vor fi finalizați într-o lună.

Această lansare reprezintă primul eșec major al programului New Glenn al Blue Origin, care a efectuat primul său zbor abia în ianuarie 2025, după mai bine de un deceniu de dezvoltare. De asemenea, a fost a doua misiune în care New Glenn a transportat o încărcătură utilă pentru client în spațiu, după ce a lansat două nave spațiale gemene cu destinația Marte în numele NASA în noiembrie anul trecut.

Compania se străduiește să devină unul dintre principalii furnizori de lansări pentru misiunile NASA Artemis către Lună și dincolo de acestea. Agenția spațială și administrația Trump au pus presiune pe Blue Origin și SpaceX să poată trimite module de aterizare pe Lună până la sfârșitul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump, înainte de a trece la reintroducerea oamenilor pe suprafața lunară.

CEO-ul Dave Limp a spus că Blue Origin „va muta cerul și pământul” pentru a ajuta NASA să revină mai repede pe Lună.

Blue Origin a finalizat recent testarea primei versiuni a propriului său lander lunar, pe care compania este așteptată să încerce să-l lanseze la un moment dat în acest an fără echipaj. Blue Origin sugerase anul trecut că ia în considerare lansarea acestui lander în a treia misiune a New Glenn, dar în cele din urmă a decis să lanseze în schimb satelitul AST SpaceMobile.

Dezvoltarea New Glenn s-a întins pe durata mandatelor a trei directori executivi ai Blue Origin şi s-a confruntat cu numeroase întârzieri.