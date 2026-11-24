Compania americană de inteligenţă artificială Anthropic lansează Claude Ship, un nou set de instrumente destinat dezvoltatorilor de software, care permite verificarea modificărilor de cod, corectarea problemelor şi automatizarea unor etape ale procesului de aprobare, pentru a accelera dezvoltarea aplicaţiilor, potrivit News.ro, care citează Reuters.

Claude Ship include trei componente: Code Review, deja disponibilă, şi două instrumente aflate în faza de testare beta, PR Steward şi Claude Approvals.

Code Review analizează modificările propuse în codul software şi semnalează eventualele erori sau probleme. PR Steward ajută dezvoltatorii să remedieze verificările automate eşuate, conflictele dintre modificările de cod şi observaţiile formulate de persoanele responsabile cu revizuirea acestuia.

PR Steward este conceput pentru a asista programatorii, fără să aprobe sau să integreze automat modificările în versiunea principală a codului. Instrumentul explică intervenţiile efectuate şi oferă instrucţiuni pentru anularea acestora, dacă este necesar.

Claude Approvals permite aprobarea automată a modificărilor de rutină, în limitele regulilor stabilite de fiecare echipă, în timp ce schimbările considerate mai riscante sunt trimise spre verificare umană.

Claude Ship este disponibil pentru utilizatorii abonați Claude Team şi Enterprise, în cazul proiectelor găzduite pe platforma GitHub.