IBM și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București au semnat un protocol de colaborare pentru identificarea și dezvoltarea unor inițiative comune în domeniul cercetării și inovării, în domeniul tehnologiilor „dual-use” (militare și civile), potrivit unui anunț transmis, marți, StartupCafe.ro.

Protocolul stabilește un cadru general pentru explorarea unor potențiale domenii de cooperare, în concordanță cu expertiza și activitatea celor două organizații, urmând ca orice inițiative concrete să fie evaluate și convenite separat. Printre direcțiile de colaborare se numără participarea la inițiative de cercetare, identificarea unor oportunități de finanțare și dezvoltarea relațiilor cu instituții și organizații din România și din străinătate.

„România are nevoie să fie mai mult decât un utilizator al noilor tehnologii. Avem competențe în cercetare și un sector IT puternic, iar provocarea este să le valorificăm în proiecte cu aplicabilitate reală. Colaborarea cu IBM ne oferă posibilitatea de a identifica noi direcții de cercetare, de a conecta expertiza institutului cu cea a industriei și de a dezvolta inițiative comune. În domeniul tehnologiilor cu dublă utilizare, astfel de colaborări sunt importante atât pentru competitivitate, cât și pentru securitate", a declarat dr. ing. Adrian-Victor Vevera, directorul general al ICI București.

Protocolul include și organizarea de conferințe, simpozioane și prezentări științifice, precum și participarea la târguri, expoziții și alte evenimente dedicate cercetării și tehnologiei. Cele două organizații vor menține un dialog constant pentru a analiza noi posibilități de cooperare, inclusiv prin participarea la programe de finanțare.

„România dispune de talent, expertiză și un potențial semnificativ de inovare. Prin colaborarea cu ICI București, ne dorim să conectăm aceste atuuri la ecosistemul global de cercetare și inovare al IBM și să explorăm potențiale inițiative în domenii strategice precum inteligența artificială, calculul cuantic și securitatea cibernetică. Credem ca eforturile comune ale mediului de cercetare, industriei și sectorului publicsunt esențiale pentru transformarea cunoașterii în impact economic, competitivitate și progres pentru societate", a declarat Cerasela Băiculescu, Country General Manager IBM România și Moldova.

Protocolul a fost semnat de Adrian-Victor Vevera, directorul general al ICI București, și Cerasela Băiculescu, Country General Manager IBM România și Moldova.

Organizat de ICI București și The Diplomat Bucharest la Senatul României, evenimentul „Romania Dual-Use Technology Forum 2026 – Tech, Security & Business” a reunit reprezentanți ai instituțiilor publice, companiilor, investitorilor, antreprenorilor și experților în tehnologie. Discuțiile au vizat dezvoltarea sectorului tehnologiilor cu dublă utilizare în România, oportunitățile economice și implicațiile acestora pentru securitate, precum și posibilitățile de colaborare dintre cercetare, industrie și autorități.