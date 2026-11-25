Comisia Europeană propune Actul legislativ privind tehnologiile cuantice (Quantum Act) și noul Fond suveran de capitaluri proprii în domeniul tehnologiei, pentru a consolida capacitatea industrială și securitatea Europei.

Noua legislație este menită să contribuie la transformarea cercetării cuantice din Europa în produse și servicii, să consolideze lanțurile de aprovizionare și să pregătească sistemele digitale ale Europei pentru criptografia post-cuantică, conform unui comunicat.

Legea cuantică are trei piloni principali: excelența în cercetare, punerea în funcțiune a tehnologiei cuantice și menținerea securității sistemelor și a aprovizionării. Acestea vor fi realizate prin intermediul inițiativei-cadru „Europa cuantică”, care va reuni programele UE și naționale în jurul priorităților comune pentru cercetare și industrie.

Actul va reuni programele UE și programele naționale în jurul priorităților comune pentru cercetare, industrie și implementare. Aceasta va îmbunătăți accesul la finanțare, la infrastructura partajată și la serviciile de sprijin specializate. De asemenea, va sprijini tranziția Europei către criptografia post-cuantică, pentru a contribui la protejarea datelor, a comunicațiilor și a infrastructurii critice împotriva riscurilor cibernetice viitoare legate de informatica cuantică, transmite Comisia.

Propunerea pune, de asemenea, bazele Fondului suveran de capitaluri proprii în domeniul tehnologiei (STEF). Acesta va oferi finanțări pentru a sprijini tehnologiile esențiale pentru suveranitatea tehnologică și securitatea economică a UE.

Un Comitet pentru strategia cuantică va reuni Comisia și statele membre pentru a asigura coordonarea strategică a programelor naționale și europene. O Alianță europeană pentru tehnologiile cuantice va reuni părțile interesate din sectorul public și privat, inclusiv întreprinderile din domeniul cererii și ofertei, universitățile, organizațiile de cercetare și tehnologie, pentru a sprijini acest efort.

Întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanță (EuroHPC) sau succesoarea acesteia ar fi principalul organism care desfășoară activități de cercetare, inovare și infrastructură cuantică la nivelul UE.

De asemenea, Comisia va colabora îndeaproape cu Grupul Băncii Europene de Investiții, cu statele membre și cu alte părți interesate importante pentru a institui rapid Fondul suveran de capitaluri proprii în domeniul tehnologiei pentru sprijinirea financiară a tehnologiilor care sunt esențiale pentru suveranitatea tehnologică și securitatea economică a UE.

Parlamentul European și Consiliul vor analiza acum propunerea.

Propunerea sprijină obiectivul Strategiei pentru Europa cuantică de a face din Europa un lider mondial în domeniul tehnologiilor cuantice până în 2030. Viitoarea finanțare din partea UE în temeiul Regulamentului privind tehnologiile cuantice ar depinde de deciziile bugetare și de normele programelor în cauză.