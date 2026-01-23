Skip to content

Șomajul a crescut în România, iar numărul locurilor de muncă vacante a scăzut, în timp ce creșterea creditării rămâne sub nivelul inflației (raport)

Sursă: © Rochu2008 | Dreamstime.com

Creșterea creditării rămâne sub nivelul inflației în România, iar utilizarea mai ridicată a euro în depozite și credite sugerează o sensibilitate mai mare la riscul valutar, în timp ce pe piața muncii, șomajul a urcat la 6%, numărul locurilor de muncă vacante a scăzut, iar creșterea salariilor nete a încetinit la 7% în noiembrie 2025, potrivit unui raport transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Produsul intern brut (PIB) a crescut, astfel, într-un ritm anual de 0,9% în primele nouă luni ale anului, susținut de investiții și exporturi nete.

Deficitele gemene rămân o caracteristică structurală relevantă: un deficit bugetar ridicat, concomitent cu un deficit extern ridicat (importuri mai mari decât exporturile). Astfel, echilibrul macroeconomic este dependent de fluxuri de finanțare și poate fi mai expus la schimbări ale încrederii și la evoluțiile condițiilor financiare internaționale, conform datelor din Raportul Macro Risks, realizat de organizația nonprofit Consilium Policy Advisors Group (CPAG).

Datoria publică a continuat să crească, așa cum era de așteptat, ajungând la 58,9% din PIB în trimestrul al treilea din 2025, în timp ce o parte a sectorului privat își reduce gradul de îndatorare. În acest context, reziliența macroeconomică depinde tot mai mult de evoluția necesarului de finanțare al statului și de predictibilitatea cadrului fiscal.

Sursă: CPAG

Măsurile fiscale par să înceapă să dea rezultate. Randamentele obligațiunilor guvernamentale pe termen lung au ajuns la aproximativ 6,8%, fiind în scădere față de acum un an. Cu toate acestea, necesarul mai ridicat de finanțare a dus la o creștere a costurilor cu dobânzile în bugetul de stat.

Persistența inflației anuale în jurul valorii de 10% este determinată în principal de majorarea TVA și a accizelor, precum și de liberalizarea prețurilor la energia electrică.

„Deficitele gemene, creșterea datoriei publice, creșterea economică redusă, inflația ridicată  conturează menținerea unui tablou macroeconomic fragil, în pofida unor îmbunătățiri marginale. În acest context politicile publice concentrate pe competitivitate și lărgirea potențialului economic pot crea punctul de inflexiune către un nou ciclu de creștere accelerată și durabilă”, a declarat Ella Kallai, Co-Fondator CPAG.

