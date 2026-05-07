Snapchat nu mai are un acord cu startup-ul Perplexity. Acordul „s-a încheiat amiabil”

Compania Snap, care stă în spatele aplicației de social media Snapchat, a dezvăluit că nu mai are un parteneriat cu Perplexity, potrivit TechCrunch.

Acordul anunțat anul trecut, despre care am mai scris pe site, ar fi integrat motorul de căutare AI al Perplexity direct în Snapchat, în timp ce startup-ul urma să plătească 400 milioane dolari în numerar și capital într-un an.

Cele două companii „au încheiat amiabil relația în primul trimestru” și că ghidul de vânzări „nu presupune nicio contribuție din partea Perplexity”.

În februarie 2026, Snap a declarat că firmele „nu au ajuns încă la un acord reciproc asupra unui drum către o extindere mai largă”, deși integrarea a fost testată de anumiți utilizatori.

Încheierea parteneriatului a fost anunțată ca parte a raportării trimestriale pentru T1 2026. Snap spune că numărul global de utilizatori activi zilnici (DAU) ai Snapchat a crescut cu 5% față de anul precedent, ajungând la 483 milioane, în timp ce utilizatorii activi lunari (MAU) au crescut, de asemenea, cu 5%, ajungând la 965 milioane.

Snap a mai anunțat recent faptul că dă afară în jur de 1.000 de angajați, sau aproximativ 16% din forța sa de muncă totală la nivel global, CEO-ul Evan Spiegel „dând vina” pe progresele în AI pentru disponibilizări. De asemenea, odată cu disponibilizările, Snap a mai închis peste 300 de posturi vacante.