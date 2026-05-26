Industria tech concediază, dar o companie caută 380 de oameni și investește în training AI pentru angajați

În timp ce industria tech accelerează concedierile pe fondul adopției inteligenței artificiale, platforma crypto Binance anunță că are 380 de joburi deschise la nivel global și continuă investițiile în pregătirea angajaților pentru utilizarea AI în activitatea de zi cu zi.

Potrivit datelor prezentate de companie într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, sectorul tehnologic a eliminat 52.050 de locuri de muncă în primul trimestru din 2026, cu 40% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

În paralel, compania spune că a integrat instrumente AI proprii în fluxurile interne și a organizat 28 de sesiuni de training dedicate inteligenței artificiale pentru angajați din diferite regiuni și fusuri orare. Aproximativ 20% dintre rolurile deschise în 2026 sunt în zona de AI și dezvoltare de produs.

Cum încearcă firmele din tech să combine AI-ul cu munca oamenilor

În timp ce o parte dintre companii folosesc AI pentru reducerea costurilor și restructurări, Binance spune că vede inteligența artificială ca pe un instrument de eficientizare și automatizare, nu ca pe un substitut complet pentru angajați.

Compania invocă analize realizate de McKinsey Global Institute și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, potrivit cărora cele mai mari beneficii generate de AI apar atunci când oamenii rămân implicați în luarea deciziilor, coordonarea proceselor și activitățile creative, iar tehnologia preia sarcinile repetitive și bazate pe reguli.

Potrivit companiei, AI-ul este utilizat pentru activități precum procesarea datelor, identificarea de tipare și automatizarea unor operațiuni repetitive, în timp ce angajații se concentrează pe strategie, rezolvarea de probleme și decizii care necesită context și experiență umană.

Instrumente AI dezvoltate intern pentru operațiuni și automatizare

Compania spune că a integrat deja în sistemele interne mai multe produse AI proprii, printre care SAFUGPT, Hexa și Clawbot.

Hexa este descrisă ca o platformă AI „no-code”, prin care echipele pot construi instrumente și asistenți virtuali fără experiență de programare, inclusiv chatboți interni sau agenți AI pentru automatizarea unor procese operaționale.

Clawbot este folosit pentru simplificarea fluxurilor de lucru repetitive din activitatea zilnică.

Pentru utilizarea acestor instrumente, Binance a introdus opt tipuri de cursuri dedicate AI, desfășurate în 28 de sesiuni organizate astfel încât să fie accesibile angajaților din toate fusurile orare.

Angajații sunt încurajați să testeze AI-ul în activitatea de zi cu zi

Compania încearcă să accelereze adopția AI și prin exemple practice venite din interiorul echipelor. În 2026 au avut loc 13 sesiuni live dedicate prezentării unor cazuri de utilizare pentru Clawbot și alte 3 sesiuni pentru Hexa.

Potrivit datelor prezentate de companie, Clawbot a ajuns la o rată internă de adopție de aproximativ 72%, iar Hexa la circa 57%.

„Căutăm activ talente care pot folosi tehnologiile emergente”

„Continuăm să investim atât în inovația în domeniul AI, cât și în oamenii din spatele acesteia - prin instruirea continuă a angajaților, inițiative de activare a AI și extinderea forței noastre de muncă dotate cu AI. Cu aproximativ 380 de posturi vacante la nivel global, căutăm în mod activ talente cu viziune de viitor, care pot valorifica tehnologiile emergente pentru a construi alături de noi viitorul criptomonedelor”, au transmis reprezentanții companiei.

Pentru antreprenori și fondatori de startup-uri, direcția indicată de companie reflectă una dintre schimbările vizibile din industrie: AI-ul începe să fie integrat tot mai mult în operațiuni și procese interne, însă firmele continuă să recruteze oameni în zone precum dezvoltare de produs, integrare AI și automatizare de business.

