Magazinul online românesc evomag integrează soluții de inteligență artificială în procesele operaționale

Magazinul online evomag, fondat de antreprenorul român Mihai Pătrașcu (foto), folosește soluții AI în procesele operaționale-cheie, cum ar fi ofertarea corporate, achiziții publice și fluxurile operaționale, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Obiectivul firmei românești este de a crește eficiența, viteza de lucru și capacitatea echipelor de a gestiona volume mai mari de activitate.

Soluțiile AI sunt folosite pentru automatizarea unor procese repetitive, consumatoare de timp și pentru un acces mai rapid la date structurate, corelate și relevante pentru business.

„Prezența de 21 de ani pe piață ne oferă o perspectivă clară asupra modului în care se construiește reziliența într-un business de comerț online. Am trecut prin etape diferite ale pieței, prin perioade de creștere accelerată, prin presiuni comerciale și prin schimbări importante în comportamentul consumatorilor. În etapa actuală, consolidarea companiei înseamnă eficiență, disciplină operațională și capacitatea de a folosi tehnologia acolo unde produce efecte concrete. AI-ul ne ajută să eliminăm activități repetitive, să lucrăm mai rapid cu volume mari de date și să oferim echipelor mai mult spațiu pentru decizie, analiză și relația cu partenerii sau clienții. Pentru evomag, această direcție face parte dintr-o viziune strategică pe termen lung: vrem să creștem sustenabil, cu procese mai bune, cu o capacitate mai mare de reacție și cu un control mai bun asupra operațiunilor. Pe termen lung, obiectivul este ca AI-ul să devină parte din modul în care luăm decizii comerciale și operaționale, pe baza unor date mai bine structurate și mai rapid disponibile”, spune Mihai Pătrașcu, CEO evomag.

Astfel, în zona achizițiilor publice, evomag folosește AI pentru scanarea și filtrarea automată a licitațiilor din SEAP/SICAP. Sistemul identifică oportunitățile relevante pentru companie și ajută echipele să coreleze cerințele din caietele de sarcini cu produsele disponibile în portofoliu, reducând timpul necesar pentru pregătirea ofertelor.

În zona operațional-financiară, automatizările procesează desfășurătoare, centralizatoare și anexe de facturi primite de la partenerii logistici. Sistemele citesc și extrag informații din volume mari de date, pregătindu-le pentru reconcilierea financiară.

În fluxurile de curierat și retururi, AI-ul compară informațiile primite de la curieri cu AWB-urile, comenzile și produsele din sistem, semnalând discrepanțele, coletele cu status incert sau diferențele de cost.

evomag folosește soluții AI și pentru urmărirea comenzilor preluate și confirmate, cu scopul de a identifica mai rapid eventuale întârzieri din partea furnizorilor și de a permite intervenția echipelor înainte ca blocajele să afecteze livrarea.

În paralel, instrumentele inteligente identifică serviciile complementare potrivite pentru produsele comandate, contribuind la o procesare mai eficientă a comenzilor și la pregătirea unor oferte mai complete, spune compania.