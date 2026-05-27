Meta lansează aplicația Forum, pentru grupurile de Facebook

Grupurile de Facebook au acum o aplicaţie dedicată şi separată de aplicaţia Facebook, care oferă acces la postările utilizatorilor, dar şi la răspunsuri generate de AI-ul companiei, potrivit News.ro.

Noua aplicaţie se numeşte Forum şi este dedicată în special grupurilor de Facebook. Odată logat, utilizatorul va fi întâmpinat cu un flux de postări din grupurile pe care le urmăreşte, dar şi postări din alte grupuri ce ar putea fi de interes.

Aplicaţia Forum se inspiră de la Reddit, în sensul că funcţionează în jurul ideii de întrebări şi răspunsuri, iar utilizatorii urmăresc anumite subiecte, nu neapărat anumiţi oameni.

Un rol important îi este atribuit inteligenţei artificiale dezvoltate de companie, ce are dedicată o secţiune întreagă în cadrul aplicaţiei. Aici, utilizatorii pot pune întrebări, pentru ca AI-ul companiei să ofere răspunsuri în funcţie de ceea ce găseşte în cadrul grupurilor de discuţii.

Noua aplicaţie funcţionează, deocamdată, doar pe iPhone şi este urmaşa aplicaţiei pentru grupurile de Facebook care a fost închisă în 2017.

Meta nu pare să mediatizeze prea mult noua aplicaţie şi spune că este una dintre ideile pe care le testează frecvent, pentru a vedea dacă utilizatorii sunt sau nu interesaţi. Asta înseamnă că, dacă nu se bucură de succes, aplicaţia Forum ar putea fi închisă la un moment dat, la fel cum s-a întâmplat şi cu alte aplicaţii ale companiei.