Situație „inedită” generată de Pachetul 2 fiscal și OUG Trenuleț: Unele firme vor plăti atât impozit pe profit și ICAS, cât și taxa pe afiliați

O specialistă în fiscalitate arată, într-o analiză transmisă joi comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că noile prevederi din Legea 239/2025 (Pachetul fiscal 2) și din OUG trenuleț (89/2025) generează o situație inedită: unele firme vor plăti atât impozit pe profit și ICAS, precum și taxa pe afiliați.

Pachetul 2 fiscal a introdus limitarea deductibilității anumitor cheltuieli cu entități afiliate nerezidente sau, pe scurt, taxa pe afiliați. În același timp, Ordonanța Trenuleț (OUG 89/2025) din decembrie a prelungit impozitul din zona de petrol și gaze (ICAS). Astfel, unele companii vor ajunge să plătească în ambele situații, deși dacă ne uităm la modul în care s-a reglementat inițial taxa pe afiliați, introducându-se excepții, această situație nu ar fi trebuit să existe, spune Anamaria Chiru, Tax Partner în cadrul Dobrinescu Dobrev SCA.

„Având în vedere că ICAS era reglementat să expire la finalul anului trecut, cred că atunci când s-a creat Pachetul 2 fiscal (Legea 239/2025) s-a luat în considerare faptul că acel impozit nu va mai exista, așa că nu a mai fost introdusă excepția”, a declarat Anamaria Chiru.

Chiru susține că regimul special privind limitarea deductibilității anumitor cheltuieli cu entități afiliate nerezidente nu se aplică tuturor contribuabililor plătitori de impozit pe profit. Legiuitorul a ales să excludă expres anumite categorii.

Astfel, în acest moment sunt excluși:

contribuabilii prevăzuți la art. 15 din Codul fiscal (ex.: unități de învățământ, organizații nonprofit, culte religioase);

contribuabilii cu o cifră de afaceri de peste 50.000.000 euro în anul precedent (determinată potrivit art. 18^1 din Codul fiscal);

instituțiile de credit persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine.

„Astfel, dacă ne uităm la logica din spatele excluderilor, observăm că unde baza de impozitare este deja „protejată” printr-un impozit pe cifra de afaceri, legiuitorul nu a instituit o limitare suplimentară a deductibilității anumitor cheltuieli”, arată Anamaria Chiru.

În lipsa unei excluderi în mod expres, companiile care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale, care intră sub incidența impozitului suplimentar (ICAS), nu sunt exceptate în 2026 de la aplicarea limitării deductibilității cheltuielilor vizate cu entități afiliate nerezidente, atât timp cât înregistrează în 2025 o cifră de afaceri sub 50 milioane euro.

În măsura în care cifra de afaceri din 2025 a acestor contribuabili este peste 50.000.000 euro, în continuare datorează impozit pe profit și impozit suplimentar pe cifra de afaceri, însă se poate considera că sunt excluși de la aplicarea taxei pe afiliați din prisma cifrei de afaceri, chiar dacă nu intră sub incidența IMCA (pentru că sunt vizați de ICAS).

„ICAS evidențiază astfel o ruptură de logică în mecanismul recent introdus de limitare a deductibilității anumitor cheltuieli. Deși acest impozit a fost conceput ca o măsură temporară și a suferit mai multe modificări de-a lungul celor doi ani de existență, menținerea sa fără o corelare explicită cu noul regim aplicabil tranzacțiilor cu afiliați nerezidenți creează incertitudine în aplicare”, explică Anamaria Chiru.

În lipsa unei clarificări exprese din partea legiuitorului, contribuabilii supuși ICAS se pot afla în situația de a suporta concomitent două mecanisme fiscale care operează pe aceeași premisă, respectiv imposibilitatea deducerii anumitor cheltuieli cu serviciile intra-grup, ceea ce conduce la o dublă restrângere a deductibilității, spun reprezentanții Dobrinescu Dobrev SCA.