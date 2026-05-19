Site-ul ANAF a primit un scor mediu de 3,5 din 5, din partea contribuabililor (Ministerul Finanțelor)

Peste 72.000 de contribuabili au evaluat recent serviciile ANAF, portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală primind un scor mediu de 3,5 din 5, anunță, marți, Ministerul Finanțelor, într-un comunicat. 

Ministerul Finanțelor a derulat un „proces de colectare a feedback-ului contribuabililor” privind serviciile oferite de ANAF și platforma Spațiul Privat Virtual (SPV), la care spune că au participat 72.566 de respondenți, în perioada 3 martie - 15 mai.

Scorul acordat de contribuabili, conform MF: 

  • Portalul ANAF a primit un scor mediu de 3,5 din 5;
  • Spațiul Privat Virtual (SPV) – platforma prin care contribuabilii depun documente și comunică online cu ANAF – a obținut un scor mediu de 3,7 din 5;
  • Serviciile de asistență telefonică (call-center) au fost evaluate între 3,3 și 3,5;
  • Serviciile de chat și chatbot-ul „Ana” au înregistrat scoruri între 2,7 și 3 din 5.

Pe baza acestui feedback, Ministerul Finanțelor și ANAF anunță acum că „accelerează programul de modernizare digitală”, care a fost început prin investițiile din PNRR. Se pune accent pe „stabilitatea platformelor, simplificarea serviciilor și reducerea timpului petrecut de contribuabili în relația cu administrația fiscală”.

Începând din semestrul al II-lea al anului 2026, „procesul de modernizare” a platformelor digitale va include:

  • lansarea unui nou portal ANAF, simplificat și mai ușor de utilizat;
  • implementarea unei noi versiuni a Spațiului Privat Virtual (SPV), cu funcționalități extinse;
  • introducerea formularelor inteligente și parțial precompletate;
  • dezvoltarea serviciilor de programare online și videoconferință pentru interacțiunea cu ANAF;
  • îmbunătățirea comunicării digitale cu contribuabilii;
  • integrarea cu noile sisteme de identitate electronică și, în perspectivă, cu Cartea Electronică de Identitate.

Reguli UE pentru verificarea investițiilor străine, în apărare, AI, cipuri și alte domenii sensibile

Reguli UE pentru verificarea investițiilor străine, în apărare, AI, cipuri și alte domenii sensibile

Termen 2026 pentru firme: Au mai rămas doar două săptămâni până la data limită pentru depunerea situațiilor financiare pe 2025. Ce trebuie să știe antreprenorii

Controale ANAF: Sute de biciclete și trotinete descoperite în depozite clandestine în Cluj. Vor fi vândute pe platforma e-Licitații ANAF

e-Factura NU va mai fi obligatorie pentru persoanele cu venituri din drepturi de autor și alte categorii. Ce schimbări urmează (amendament adoptat)

ANAF reamintește: 26 mai 2026, termen pentru persoanele care se identifică fiscal prin CNP. Trebuie să transmită Formularul 082 pentru înscrierea în e-Factura

UPDATE „Nu transformați creatorii în contabili". Petiție online către ANAF și Finanțe pentru eliminarea e-Factura la drepturi de autor

Rovinieta: Se modifică modul de calcul al taxei rutiere pentru transportatori și populație (proiect de ordin de ministru)

S-a modificat regula de plată a concediilor medicale pentru salariații firmelor din România- Legea 64/2026, publicată în Monitorul Oficial