e-Transport 2026: Antifrauda ANAF a dat amenzi de aproape 2 milioane EUR în doar trei luni. Principalele abateri 

În primele trei luni din 2026, ANAF a aplicat 484 de avertismente și sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea regulilor sistemului RO e-Transport, iar valoarea amenzilor a urcat la aproape 10 milioane de lei (aproximativ 2 milioane EUR), potrivit datelor transmise de Fisc la solicitarea StartupCafe.ro.

În aceeași perioadă (ianuarie - martie 2026), inspectorii ANAF au dispus și confiscări de mărfuri în valoare totală 910.000 de lei. Aproximativ 80% din valoarea sancțiunilor aplicate în primul trimestru, respectiv amenzi de 8,23 milioane de lei și confiscări de 830.000 de lei, au fost pentru:

transporturi nedeclarate:

utilizarea unor coduri UIT expirate;

descărcarea în România a unor mărfuri destinate tranzitării teritoriului naţional.

Datele arată că sistemul RO e-Transport a generat un volum ridicat de sancțiuni în ultimii ani. În 2025, ANAF a aplicat 1.266 de sancțiuni și avertismente, cu amenzi de 26,17 milioane de lei și confiscări de 2,81 milioane de lei. Dintre acestea, aproximativ 78% (amenzi de 20,23 milioane de lei și confiscări de mărfuri de 2,63 milioane de lei) au fost pentru aceleași tipuri de abateri: transporturi nedeclarate, coduri UIT expirate sau mărfuri descărcate în România deși erau declarate pentru tranzit.

Tot în 2025, 16% din sancțiuni, respectiv amenzi totale de 4,18 milioane de lei, au fost aplicate pentru schimbarea vehiculului de transport fără notificare, lipsa unui cod UIT valid sau actualizat, modificarea codului UIT în timpul transportului sau lipsa unor informaţii prevăzute de legislație.

Spre comparație, în 2024 au fost dispuse 1.607 sancțiuni și avertismente, cu aproximativ 21% mai multe decât în 2025. Cu toate acestea, valoarea amenzilor a fost ușor mai mică, de 24,89 milioane de lei, în timp ce confiscările au atins un nivel semnificativ mai ridicat, de peste 180 milioane de lei, de aproape 65 de ori mai mare decât în anul următor. În 2025, deși numărul sancțiunilor a scăzut, valoarea amenzilor a crescut ușor, cu aproximativ 5%.

De asemenea, în 2024, circa 80% (20,96 mil lei amenzi şi confiscări în valoare de 178,19 mil lei) din sancțiuni au fost transporturi nedeclarate, utilizarea unor coduri UIT expirate sau descărcarea în România a unor mărfuri destinate tranzitării teritoriului național.

Alte abateri, precum schimbarea vehiculului de transport fără notificare, lipsa unui cod UIT valid sau actualizat ori modificarea codului în timpul transportului, au reprezentat circa 11% din sancțiuni, însumând amenzi de 2,55 milioane de lei și confiscări de 1,18 milioane de lei.

Datele ANAF mai arată că în sistemul RO e-Transport au fost declarate 64.544 de transporturi în 2024 și 83.523 în 2025. În primele patru luni din 2026, până la 29 aprilie, au fost înregistrate alte 56.161 de transporturi declarate.

Amenzile pentru nerespectarea regulilor sistemului RO e-Transport se aplică din 1 ianuarie 2023, în baza OUG nr. 132 adoptate de Guvern la sfârșitul anului 2022.

RO e-Transport: Un antreprenor român s-a trezit cu amendă ANAF de 20.000 lei după ce a cumpărat o mașină din UE, pe firmă

Recent, StartupCafe.ro a relatat despre cazul unui antreprenor amendat cu 20.000 de lei de ANAF Antifraudă după ce, spune el, a cumpărat legal o mașină din UE, în condițiile în care vehiculul a fost transportat, verificat și înmatriculat fără probleme, iar pentru intrarea în țară exista deja un cod UIT generat în sistemul e-Transport.

Vlad Grigore, fondatorul Furniture Factory, o firmă care se ocupă cu producția de mobilier, este antreprenorul care a semnalat situația într-o postare publicată pe grupul de Facebook „Tax Advisors”, o comunitate profesională care reunește peste 50.000 de membri, în principal contabili, consultanți fiscali și antreprenori.

În urma unei achiziții intracomunitare, firma a cumpărat un autoturism prin platforma Openlane, în cadrul unei licitații online pe care a câștigat-o. Mașina a fost achitată integral, inclusiv costurile de transport până în România.

Până în acest punct, antreprenorul susține că operațiunea s-a desfășurat în mod obișnuit pentru acest tip de achiziții din Uniunea Europeană. Problema, reclamă el, a apărut ulterior, când, la câteva luni distanță, ANAF Antifraudă a emis pe numele firmei un proces-verbal de contravenție și o amendă de 20.000 de lei, pe motiv că transportul aferent achiziției nu ar fi fost declarat în sistemul RO e-Transport.

Contactat de StartupCafe.ro, antreprenorul a declarat că situația sa nu este singulară și a denunțat birocrația excesivă cu care se confruntă mediul de afaceri.

El a spus că pentru intrarea în țară exista deja un cod UIT generat de depozitarul și operatorul logistic, pentru o operațiune declarată „Tranzacție IC - Intrare pentru depozitare/formare nou transport”. Astfel, spune el, transportul internațional a fost deja declarat și introdus în sistemul RO e-Transport de către operatorul logistic implicat.

Antreprenorul susține că firma sa nu a fost implicată în organizarea transportului internațional inițial al mașinii și nici nu a figurat ca destinatar direct în documentele aferente acestei etape. Mașina a fost adusă mai întâi într-un depozit, în cadrul unui flux logistic gestionat de terți, și abia ulterior livrată către firmă.

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