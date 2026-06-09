Control ANAF la o firmă de pază din București: Ar fi prejudiciat statul cu 3 milioane EUR, acuză Fiscul

O firmă de pază și protecție din București ar fi produs un prejudiciu de 14,9 milioane de lei (aproape 3 milioane EUR) bugetului de stat, după ce nu ar fi declarat integral veniturile obținute din activitatea desfășurată și, implicit, nu ar fi plătit toate contribuțiile sociale și impozitele aferente salariilor, acuză ANAF.

În urma controlului, inspectorii Antifraudă au descoperit diferențe semnificative între orele de muncă facturate clienților și cele declarate de firmă.

„Din compararea numărului total de ore lucrate efectiv și facturate către clienții societății și numărul total de ore declarate fiscal (prin D112) a rezultat o diferență de peste 1,5 milioane ore nejustificate/nedeclarate de către acest contribuabil”, spune Fiscul.

​Suma totală de 17 milioane lei încasată de la clienți a fost ridicată în numerar de reprezentantul firmei controlate prin acordarea de avansuri de trezorerie pe care nu le-a justificat niciodată ori prin utilizarea sumelor din casieria firmei fără a evidenția în registrul de casă preluarea acestora.

La momentul controlului, inspectorii ANAF au constatat că din casierie lipseau 4,4 milioane de lei.

Prin această metodă, firma și-a creat o resursă financiară informală pe care o putea utiliza pentru plata ”la negru” a salariilor fără a declara sumele și fără a plăti taxele și contribuțiile către stat, mai spune ANAF.

„​Totodată, la momentul verificărilor, contribuabilul înregistra obligații fiscale restante la bugetul de stat în sumă de peste 6 milioane lei. Având în vedere că faptele constatate întrunesc condițiile de tipicitate ale unei infracțiuni de evaziune fiscală, respectiv existența obligației legale de reținere, declarare și plată a impozitelor și/sau contribuțiilor sociale, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente”, spune Fiscul.

Firma a fost amendată cu peste 1,16 milioane lei pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 70/2015 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.

Controlul antifraudă a făcut parte dintr-o acțiune națională menită să verifice legalitatea activităților din domeniul pază și protecție. Inspectorii ANAF au selectat firmele pentru control pe baza unei analize de risc, evaluând datele disponibile, inclusiv informații despre contractele de pază încheiate.

---

Citește și: