Bonificația de 3% pentru firmele corecte. Finanțele au făcut procedura de acordare

Ministerul Finanțelor a pus acum în transparență și procedura de acordare a bonificației de 3% din impozitul pe profit anual și din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, aferente anului fiscal 2025/anului fiscal modificat care începe în anul 2025.

Proiectul de ordin pentru aprobarea procedurii a fost elaborat în contextul în care, prin Ordonanța de urgență 8/2026, așa-numitul pachet de relansare economică și stimulare a investițiilor, a stabilit că plătitorii de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare şi plată, și microîntreprinderile beneficiază de o bonificație de 3% din impozitul pe profit anual şi din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, aferente anului fiscal 2025/anului fiscal modificat care începe în anul 2025, după caz.

Astfel, pentru a beneficia de bonificație, firmele trebuie să:

a) aibă depuse toate declarațiile conform vectorului fiscal. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal;

b) aibă stinse integral, la termenele prevăzute de lege, impozitul pe profit anual/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, aferent anului 2025/anului fiscal modificat care începe în anul 2025, după caz;

c) nu înregistreze nicio altă obligație fiscală/bugetară restantă la termenul legal pentru depunerea declarațiilor prin care se declară impozitul pe profit anual aferent anului 2025/anului fiscal modificat care începe în anul 2025, respectiv prin care se declară impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului IV al anului fiscal 2025, potrivit legii.

Ordinul reglementează procedura de acordare a bonificației de 3% din impozitul pe profit anual și din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, aferente anului fiscal 2025/anului fiscal modificat care începe în anul 2025, care cuprinde, în principal, următoarele:

a) organul fiscal central competent, prin compartimentul de evidență analitică pe plătitori, constată din oficiu îndeplinirea condițiilor pentru acordarea bonificațiilor întocmind o listă separată pentru fiecare categorie de contribuabili care va fi editată automat din aplicația informatică, care trebuie să conțină elemente care vor permite calculul acesteia;

b) prezentarea condițiilor prevăzute de lege care trebuie verificate de compartimentul de evidență analitică pe plătitori pentru acordarea bonificației;

c) prevederi pentru compartimentul de specialitate pentru întocmirea referatului la care anexează lista contribuabililor care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, precum şi "Decizia de acordare a bonificației de 3% din impozitul pe profit anual/impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri și din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferente anului fiscal 2025/anului fiscal modificat care începe în anul 2025";

d) prevederi pentru compartimentul de specialitate care întocmește Borderoul de adăugare a obligațiilor fiscale, pentru efectuarea operațiunii de adăugare a plății în plus aferentă bonificației prevăzută de lege, precum și referatul de aprobare a acestei operațiuni;

e) modul de întocmire/avizare/aprobare a deciziei de acordare a bonificației, și de comunicare către contribuabil de către organul fiscal competent, potrivit prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum și reguli de arhivare la dosarul fiscal al contribuabilului;

f) reguli pentru modificarea/anularea „Deciziei de acordare a bonificației de 3% din impozitul pe profit anual/impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri și din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferente anului fiscal 2025/anului fiscal modificat care începe în anul 2025" în situația în care ulterior emiterii deciziei de acordare a bonificației, se depun declarații rectificative pentru impozitul pe profit anual/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor și/sau se comunică decizii de impunere prin care au fost stabilite diferențe de impozit pe profit anual/impozit pe veniturile microîntreprinderilor aferent anului 2025/anului fiscal modificat care începe în anul 2025;

g) reguli pentru utilizarea bonificației pentru compensarea cu obligațiile fiscale ale contribuabilului în conformitate cu prevederile art. 167 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

h) reguli pentru restituirea bonificației, dacă aceasta nu a fost compensată cu alte obligaţii bugetare, respectiv doar în cazul în care pentru obligațiile fiscale care fac obiectul bonificației, se împlinește termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea.

Accesează și descarcă proiectul de Ordin al MF pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificației de 3% din impozitul pe profit anual şi din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferente anului fiscal 2025/anului fiscal modificat care începe în anul 2025: