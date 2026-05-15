Discuțiile cu ANAF se vor face și online. Fiscul pregătește o platformă de videoconferințe ce va fi folosită în cadrul controalelor fiscale și audierilor (proiect oficial)

ANAF și Ministerul Finanțelor pregătesc o platformă de videoconferințe care va permite contribuabililor să discute online cu Fiscul, fără a mai fi nevoie să se deplaseze la sediile sale. Platforma va fi folosită în cadrul controalelor fiscale, audierilor și medierilor, potrivit unui proiect de ordin al ANAF, pus vineri în transparență.

Platforma de videoconferință a MF-ANAF urmează să fie conectată cu portalul internet al ANAF și cu serviciul Spațiul Privat Virtual (SPV). Proiectul este parte a PNRR și are ca termen de implementare data de 30 iunie 2026.

Persoanele care participă la întâlniri prin utilizarea mijloacelor video de comunicare la distanță se identifică în platforma de videoconferință a MF-ANAF prin oricare din următoarele:

a) certificate calificate aferente contului SPV;

b) NPOTP - identificatorul utilizatorului reprezentând nume de utilizator și parolă aferente contului SPV și OTP;

c) ROeID.

Procedurile legale și/sau etapele procedurale care fac obiectul întâlnirilor ce pot fi desfășurate prin platforma de videoconferință a MF-ANAF sunt următoarele:

1. Control fiscal

Începere inspecție fiscală;

Începere verificare a situației fiscale personale;

Derulare inspecție fiscală;

Derulare verificare a situației fiscale personale;

Discuție finală inspecție fiscală;

Discuție finală verificare a situației fiscale personale;

2. Audiere

Audiere privind respingerea cererii de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget;

Audiere privind respingerea cererii de acordare a eșalonării la plată/menținere a valabilității eșalonării la plată/modificare a deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale;

Audiere în vederea soluționării cererii privind grupul fiscal unic, privind taxa pe valoarea adăugată;

Audiere în vederea soluționării cererii privind grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit;

Audiere verificare documentară;

3. Audiență

4. Mediere

5. Alte proceduri legale și/sau etapele procedurale. În această situație,ANAF publică lista actualizată a procedurilor legale și/sau a etapelor procedurale pe site-ul său, cu 10 zile înainte ca acestea să se poată desfășura prin platforma de videoconferință a MF-ANAF.

„Prin intermediul proiectului, în prezent, se implementează platforma de videoconferință a MF-ANAF, sistemul electronic de transcriere și sistemul de management al transcrierilor/documentelor. Platforma de videoconferință a MF-ANAF urmează să fie conectată cu portalul internet al ANAF și cu serviciul Spațiul Privat Virtual (SPV). Platforma de videoconferință va oferi posibilitatea contribuabililor înregistrați în SPV conform OpANAF nr. 1090/2022 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică să se întâlnească cu organul fiscal central pentru îndeplinirea procedurilor prevăzute de lege, în regim securizat, eliminând necesitatea prezenței la sediile MF și ANAF”, conform referatului de aprobare.

Pentru a participa la derularea procedurilor legale prin platforma de videoconferință, contribuabilii comunică prin SPV organului fiscal central informații privind datele de identificare ale persoanelor participante, respectiv nume, prenume și cod numeric personal/număr de identificare fiscală și, după caz, actul de împuternicire, semnat electronic de persoana care are calitatea de a acorda mandat pentru participarea la întâlniri.

