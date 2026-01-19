Skip to content

Service-uri auto și firme de asigurări din România, amendate cu 2,9 milioane EUR de Consiliul Concurenței. „Și-au recunoscut fapta”

Sursă: © Albertshakirov | Dreamstime.com

Consiliul Concurenței a sancționat 27 de companii (25 service-uri auto și două societăți de asigurare) cu amenzi în valoare totală de 14,73 milioane de lei (aprox 2,9 milioane de euro) pentru „participarea la o înţelegere pe piaţa serviciilor de întreţinere şi reparare a autovehiculelor din România”, a anunțat, luni, instituția, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

25 dintre companiile sancționate sunt sau au fost membre ale rețelei de service-uri autorizate ale Auto Italia Impex SRL din România și desfășoară, printre altele, activități de întreținere și reparare a autovehiculelor.

Autoritatea de concurență a constatat, în urma unei investigații, că acestea „și-au coordonat comportamentul comercial în vederea fixării și/sau uniformizării tarifelor de manoperă, a prețului pieselor de schimb, precum și a altor condiții comerciale, în relația cu anumite societăți de asigurare”. 

„În acest fel, acestea au eliminat concurența între ele” - denunță Consiliul Concurenței. 

„Această înțelegere a fost consolidată prin implicarea societăților de asigurare Gothaer Asigurări-Reasigurări SA (actuala Allianz-Țiriac Unit Asigurări SA) și Uniqa Asigurări SA”, mai susține autoritatea română. 

Consiliul Concurenței arată că aceste firme de asigurare, prin acțiunile lor, „au susținut coordonarea comportamentului reparatorilor”.  

Ca urmare, cele două societăți de asigurări au fost sancționate cu amenzi în valoare de 6,7 milioane lei, restul sumei reprezentând amenzile aplicate atelierelor de reparații auto „care au luat parte la înțelegere”.

Invesțigația a fost declanșată în urma unei cereri de clemență depusă de una dintre companii, care a primit imunitate la amendă pentru că a cooperat cu autoritatea de concurență în cadrul programului de clemență.

Politica de clemenţă este un instrument prin care Consiliul Concurenței poate aplica un tratament favorabil companiilor implicate într-o înţelegere de tip cartel și care cooperează cu autoritatea de concurenţă în vederea descoperirii şi sancţionării acestor practici anticoncurenţiale.

Toate cele 27 de companii sancționate și-au recunoscut fapta și, prin urmare, au beneficiat de reduceri ale sancțiunilor.

Deciziile Consiliului Concurenței sunt executorii, iar amenzile aplicate reprezintă venituri la bugetul de stat. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) pune în aplicare decizia de sancționare a autorității de concurență și execută amenzile.

