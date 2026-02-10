Skip to content

Șeful ANAF s-a întâlnit cu patronii IMM România: Metodologie de control pe domenii și alte măsuri convenite

Sursă: Denisa Crăciun / StartupCafe.ro

Președintele ANAF, Adrian Nicuşor Nica, s-a întâlnit, marți, cu șefii confederației patronale IMM România, care reunește patronii de firme mici și mijlocii, convenind anumite „direcții prioritare” în activitatea de control a Fiscului. 

Într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, IMM România a menționat că au fost „agreate următoarele direcții prioritare”:

  1. Elaborarea unor metodologii de control pe domenii de activitate, printr-un dialog constant între ANAF și reprezentanții IMM-urilor, pentru o aplicare unitară și predictibilă a legislației fiscale, pe domenii de activitate  precum: agricultură, comerț service-uri auto, pază și protecție, etc.
  2. Propunerea unor măsuri de simplificare și debirocratizare a declarațiilor și a sistemului SPV, prin modificări care să optimizeze comunicarea cu contribuabilii și să sporească eficiența proceselor administrative.
  3. Combaterea muncii la negru și a concurenței neloiale, prin măsuri eficiente care să protejeze companiile corecte și să asigure un mediu concurențial echitabil. 
  4.  Consolidarea capacității instituționale a ANAF, în contextul accelerării proceselor de digitalizare, prin asigurarea unei structuri de personal adecvate și profesionalizate, inclusiv prin analizarea oportunității introducerii unor programe de internship destinate elevilor și tinerilor, în baza unui cadru legal. 

