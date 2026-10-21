Șeful ANAF explică noile reguli pentru rambursarea TVA: „Trebuie să explici cum ai luat 20 de camioane de cărămidă de la unul pe care nu-l găsește nimeni, dar ți-a dat factură”

Șeful ANAF, Adrian Nica, a explicat recent, în cadrul unui podcast, cum vor funcționa noile criterii de risc pentru rambursările de TVA și în ce situații o cerere poate declanșa un control fiscal.

Amintim că ANAF a aprobat prin Ordinul nr. 1123/2026 o serie de situații și procedura prin care sunt analizate și soluționare deconturile cu sumă negativă de TVA cu opțiune de rambursare depuse de persoanele impozabile aflate în aceste situații. Ulterior, Fiscul a făcut noi clarificări și completări prin Ordinul nr. 1.425/2026, oficializat luni, 19 octombrie.

Președintele ANAF a fost invitat la podcastul moderat de Vlad Mercori, unde a vorbit despre noile situații din care rezultă că firmele prezintă un risc de rambursare necuvenită a TVA și a precizat că Fiscul plătește lunar rambursări de TVA în valoare de aproximativ un miliard de euro.

„Ce vrea să spună în noul ordin? Dacă un contribuabil nu are risc în bazele de date, adică riscul este mic, acesta va primi rambursare de TVA. Dacă contribuabilul are risc mare, atunci este o problemă, deoarece aceste red flag-uri puse în sistem ridică anumite suspiciuni”, a spus Nica.

Acesta a precizat că sistemele e-Factura și SAF-T permit ANAF să identifice tranzacțiile suspecte și contribuabilii care prezintă un risc fiscal. El a oferit și exemplul unei firme care solicită rambursarea TVA, dar care a cumpărat bunuri sau servicii de la un contribuabil cu un istoric fiscal cu probleme.

„În aplicații, în momentul în care eu, cel care solicit rambursare, am luat o factură care reprezintă mai mult de 20% din TVA-ul de rambursat de la un individ care are (n.r. următorul profil), nu declară, a abandonat firme, noi nu mai dăm TVA-ul ca până acum și-i trimitem o structură de control care să clarifice gradul de implicare în această tranzacție”, a afirmat Adrian Nica.

Șeful ANAF, despre controalele legate de rambursarea TVA: Controlul vine pentru că s-a ridicat un red flag în sistem

Șeful Fiscului a dat de înțeles că, într-o astfel de situație, controlul va viza doar „povestea cu TVA-ul”.

„Controlul, de data aceasta, vine ca urmare a faptului că s-a ridicat un red flag în sistem”, a spus președintele ANAF. „Vine și spune: ai solicitat la rambursare 100 lei dar, din această sută de lei, în sistem apare că 20 lei i-ai primit de la unul pe care nu-l găsim. Arată-ne și nouă cum l-ai găsit tu să-ți presteze serviciul sau să-ți dea marfa sau renunți tu de bunăvoie la această sumă dacă știi că ești implicat în ceva”, a continuat Nica.

„Românii, întotdeauna caută o soluție în beneficiul lor, ca de altfel orice cetățean european care face business, se uită pe o maximizare. Astăzi avem sisteme. Niciun control, adică cel care vine pe rambursare de TVA, nu va veni decât să vă întrebe punctual. Trebuie să ne explici, asta scrie și în legislație, de ce sau cum ai luat 20 de camioane de cărămidă de la unul pe care nu-l găsește nimeni, dar ți-a dat factură în e-Factura. Asta spune noul ordin”, a mai spus el.

Adrian Nica a mai spus că eventualele probleme apărute în aplicarea noilor criterii vor fi corectate. „În situația în care după rularea acestui ordin vor fi și lucruri care trebuie reglate, le vom regla și corecta la orice sesizare profesionist făcută, așa cum am făcut în cazul cu cesiunile de firmă, unde ziariștii de investigație au sesizat o anomalie. Dacă vor fi anomalii, le vom regla”, a spus șeful Fiscului la podcastul lui Vlad Mercori.