Șeful ANAF, sfaturi pentru firme: „Să-și verifice de două ori contabilii” / „Nu e bine și nu-i corect să faci un cadou unei persoane dragi plătind pe firmă”

Șeful ANAF, Adrian Nica, le atrage atenția firmelor, într-un interviu acordat Economedia, să-și verifice de două ori contabilii „care le depun declarațiile, partea de SAF-T”, pentru a evita situațiile în care aceștia transmit date greșite doar pentru a respecta termenul. Printre altele, președintele Fiscului a mai făcut o recomandare antreprenorilor: să aibă grijă la achizițiile făcute pe firmă.

Nica a explicat că ANAF folosește anumite informații obținute în urma controalelor pentru a identifica în baza sa de date și alți contribuabili cu un comportament similar. El a dat și un exemplu în acest sens.

„În mediul online am identificat o persoană cu o viață opulentă, cu mașini de lux. Ne-am uitat la veniturile acestei persoane. Am văzut că avea o profesie unde mergem toți atunci când vrem să ne aranjăm părul și apoi în urma analizei de risc o echipă de control a mers acolo. S-a confirmat că vorbim de evaziune fiscală. Ce am făcut mai departe? Noi profilăm aceste persoane, facem un profil al acestei persoane care are creditare de societate. […] Ne-am uitat în baza de date și am văzut că pe lângă mașinile de lux pe care le folosea și-a și creditat societatea cu sume mari de bani. Acest profil noi îl punem în baza de date și practic identificăm toți care au un comportament la fel ca acest contribuabil și mergem în control la absolut toți”, a spus președintele ANAF.

Adrian Nica a făcut și o recomandare firmelor, cu această ocazie.

„Pe lângă case, noi ne uităm și în aplicațiile noastre, respectiv aplicațiile contabile. Aș atrage atenția tuturor agenților economici să-și verifice de două ori contabilii care le depun declarații, partea de SAF-T, balanțe la ANAF pentru a se asigura că sunt cele corecte și nu avem situații în care contabilul din lipsă de timp să depună ceva doar pentru a respecta termenul”, a spus acesta.

Adrian Nica a mai precizat că în urma controalelor, ANAF identifică uneori același contabil în cazul mai multor contribuabili verificați.

„Ce depistăm de multe ori: legătura între ei este un contabil care are același mod de a lucra, și atunci toate aceste indicii ne ajută pe noi să facem o profilare corectă. […] Astăzi avem e-Factura și vedem toată viața lor”, a afirmat el.

Șeful ANAF le atrage atenția antreprenorilor să fie atenți la bunurile cumpărate pe firmă, mai ales atunci când acestea sunt oferie ca daruri pentru persoane apropiate.

„Nu e bine și nu-i corect să faci un cadou unei persoane dragi plătind pe firmă, cu factură pe firmă, că ANAF-ul vede asta și vă puteți trezi într-o bună zi să aveți sechestru pe cadoul fiicei, soției, soțului doar pentru că nu v-ați plătit taxele la zi și e o situație ingrată pentru toți. Atunci când cumperi ceva pe firmă, acel bun e proprietatea firmei și poate fi supus sechestrului ANAF dacă la un moment dat nu-ți plătești taxele. De când avem e-Factura vedem absolut tot, vedem viața fiecărui contribuabil și îl rog pe fiecare cetățean să se gândească de 10 ori când cumpără ceva pe firmă”, a atenționat Nica.

Ce spune șeful ANAF despre controalele la persoane fizice

Președintele ANAF, Adrian Nica, a explicat în interviul acordat Economedia și cum procedează Fiscul în privința controalelor la persoanele fizice.

„Noi vedem veniturile și proprietățile fiecărei persoane. Spre exemplu, avem o structură, o direcție de informații în cadrul ANAF-ului care face schimb de informații cu statele membre, în principal pentru a obține informații despre orice contribuabil român care are proprietăți atât în țară cât și în străinătate. Aici procesul de schimb de informații e unul mai lung și e specific Uniunii Europene și comunității din care facem parte”, a afirmat el.

Nica a mai precizat că ANAF face în mod constant analize de risc în cazul persoanelor fizice care achiziționează case sau mașini și folosește aceste informații pentru a face controale țintite.

„Toate aceste operațiuni de control durează în conformitate cu procedurile și legislația specifică Uniunii Europene. Nu poți la un cetățean care mâine își cumpără o casă având zero venituri să-i iei casa fără să-i dai dreptul să se apere. Vorbim de dreptul la apărare al fiecărui cetățean. Identificăm un cetățean care are o casă, două, trei, cumpărate noi și acele persoane nu au venituri. Ca să vedem că nu au venituri, se face o analiză pe conturi bancare. Este un proces de control atent, unde ne uităm în toate băncile, în toate conturile din țară și în străinătate înainte să-i spunem. Noi facem controlul per persoană. Dacă în timpul controlului persoana controlată prin declarațiile sau prin probele pe care le depune către organul de control indică alte rude sau alt prieten de la care au sursele de venit, inspectorul în fiecare caz în parte extinde controlul și acea persoană este controlată”, a explicat el.

În fine, președintele ANAF susține că cea mai mare parte a încasărilor Fiscului provine din conformarea voluntară, și nu din controale. Potrivit lui, sumele obținute în urma acțiunilor de control reprezintă mai puțin de 1% din încasările totale ale ANAF.

„O să vă spun doar că ponderea veniturilor încasate în PIB la acest moment față de 2025 a crescut de la 18,3% la 18,7%. Este o ușoară creștere, ceea ce arată că ANAF-ul și politicile de colectare merg în direcția corectă. Evident că ne dorim cu toții ca acest contribuabil onest, contribuabilul care își declară și plătește ,să fie ultimul vizat de ANAF”, a declarat el.