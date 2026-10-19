OFICIAL Rambursare TVA: Noile clarificări ANAF în Monitorul Oficial

ANAF a publicat în Monitorul Oficial ordinul cu noile clarificări privind procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare.

Este vorba despre Ordinul nr. 1425/2026 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 352/2022 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare.

Așa cum am scris pe StartupCafe.ro, Codul de procedură fiscală permite ANAF să stabilească, prin ordin, și alte situații în care contribuabilii pot prezenta un risc de rambursare necuvenită a TVA, pe lângă cele prevăzute deja de lege. În baza acestor prevederi, ANAF a aprobat recent, prin Ordinul nr. 1123/2026, o serie de situații și procedura prin care sunt analizate și soluționare deconturile cu sumă negativă de TVA cu opțiune de rambursare depuse de persoanele impozabile aflate în aceste situații.

Ordinul nr. 1123/2026 a modificat și completat Ordinul ANAF nr. 352/2022 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare.

Ulterior, ANAF a elaborat un alt proiect de ordin pentru a aduce noi completări, care tocmai a fost oficializat și a devenit Ordinul nr. 1.425/2026.

Potrivit noii proceduri de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, persoanele impozabile care prezintă un risc de rambursare necuvenită a TVA întrucât se află într-una dintre situațiile prevăzute în anexa nr. 6 la ordin sunt înscrise în baza de date specială privind riscul de rambursare necuvenită a TVA, iar solicitarea de rambursare se soluționează după efectuarea inspecției fiscale anticipate.

Pentru clarificarea sintagmei „se află într-una dintre situațiile prevăzute în anexa nr.6”, în sensul în care este suficientă identificarea cel puțin a unei situații de risc în care se găsește contribuabilul pentru ca decontul să fie transmis organelor de inspecție fiscală pentru efectuarea inspecției anticipate, nefiind necesară verificarea tuturor situațiilor prevăzute în anexă, ANAF a modificat prevederilor procedurale.

De asemenea, pentru clarificarea unor aspecte procedurale apărute în practica organelor fiscale implicate în analiza situaţiilor din care rezultă că persoanele impozabile prezintă un risc de rambursare necuvenită a TVA și pentru a asigura aplicarea unitară a prevederilor procedurale, de către organele fiscale, ANAF a clarificat anumite situații dintre cele prevăzute în anexa nr. 6 la ordin.

Situațiile din care rezultă că persoanele impozabile prezintă un risc de rambursare necuvenită a TVA

Iată cum arată lista cu noile modificări ANAF: