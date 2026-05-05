Șeful Nvidia: Inteligența Artificială „creează un număr enorm de locuri de muncă”

Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, consideră că inteligența artificială este un generator de locuri de muncă la scară industrială, nu un vestitor al șomajului în masă, potrivit TechCrunch.

El a vorbit în cadrul unei discuții, găzduită de Milken Institute, un think tank de politici economice.

Huang a reafirmat că „AI este cea mai bună oportunitate a Statelor Unite de a se reindustrializa” și a remarcat că industria este alimentată de o nouă generație de fabrici industriale, care produc hardware ce acționează ca infrastructură critică pentru afacere. Nvidia vinde, în mod notabil, o mare parte din acest hardware.

Doar pentru că o anumită sarcină este automatizată, nu înseamnă că job-ul întreg al unei persoane va fi înlocuit, a mai spus șeful Nvidia în cadrul discuției. Oamenii care cred asta „nu înțeleg că scopul unui job și sarcina unei joburi sunt legate”, dar nu în cele din urmă același lucru.

În același timp, Huang a fost critic la adresa celor care susțin că inteligența artificială va domina umanitatea sau că va distruge sectoare uriașe ale economiei.