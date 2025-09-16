Trecerea de la Revisal la Reges Online: Experții în legislația muncii cer o păsuire pentru angajatori, până la finalul anului

Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii (UNELM) a transmis Guvernului, Ministerului Muncii și Inspecției Muncii o solicitare de prelungire, până la finalul anului 2025, a termenului pentru trecerea angajatorilor la Reges-Online.

„În numele a 4.657 de angajatori și peste 42.000 de salariați, am transmis Guvernului României, Ministerului Muncii și Inspecției Muncii o cerere fermă de prelungire a termenului de conformare prevazut de art. 11 din HG nr. 295/2025, până la data de 31 decembrie 2025, pentru ca platforma Reges-Online să poată fi utilizată în condiții optime, fără riscul sancțiunilor și fără a întârzia angajările”, anunță UNELM.

Solicitarea UNELM vine în contextul în care de la 1 octombrie 2025, Revisal devine Reges-Online, astfel că angajatorii mai au la dispoziție câteva zile pentru a se înregistra în noul Registru general de evidență a salariaților, pentru a nu risca amenzi.

„Solicitarea noastră se bazează pe problemele tehnice semnalate de comunitatea profesională: întârzieri în autorizarea accesului, erori de funcționare, lipsa unui manual oficial de utilizare și riscul de a califica drept muncă nedeclarată situații în care angajatorii nu au putut înregistra salariații din cauze neimputabile lor”, spune Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii.

Concret, experții cer prelungirea până la data de 31 decembrie 2025 a:

termenului în care angajatorii trebuie să se înregistreze în noua platformă;

termenului în care angajatorii trebuie să completeze și să transmită toate elementele contractelor individuale de muncă active, care nu se regăsesc deja în sistemul informatic prevăzut de HG nr. 905/2017.

Uniunea solicită suspendarea aplicării amenzilor pentru angajatori, publicarea urgentă a unui manual oficial de utilizare a registrului, a unui set de tutoriale video și a unei secțiuni actualizate de întrebări frecvente și constituirea unui grup de lucru mixt, format din reprezentanți ai Ministerului Muncii, Inspecției Muncii, furnizorului IT, UNELM și ai altor organizații relevante, pentru îmbunătățirea urgentă a platformei și soluționarea deficiențelor raportate.

Ce amenzi riscă angajatorii care nu se conformează

Prin Hotărârea nr. 295/2025 privind Registrul general de evidență a salariaților - Reges Online s-a stabilit că firmele au la dispoziție 6 luni, din momentul publicării actului în Monitorul Oficial pe 31 martie 2025, pentru a se înregistra în noul sistem. Astfel, termenul limită pentru angajatori este 30 septembrie 2025.

Încălcarea acestei obligații constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei, conform Hotărârii nr. 295/2025.

Totodată, angajatorii au obligația ca până la finalul acestei luni să completeze și să transmită în Registru toate elementele contractelor individuale de muncă active la data accesării Registrului, care nu se regăsesc în sistemul informatic care face obiectul soluției tehnice pentru transmiterea datelor în registru de către angajatori.

Nerespectarea acestei obligații constituie, de asemenea, contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.Și Ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, i-a sfătuit pe angajatori să se înroleze din timp în noul sistem, pentru a evita aglomerația și amenzile