O școală de marketing și comunicare din București lansează un modul dedicat cercetării

Școala IAA din București, de comunicare și marketing, a dezvoltat un modul dedicat cercetării, ca răspuns la nevoia industriei de a transforma cercetarea dintr-un exercițiu de colectare de date într-un instrument strategic de afaceri, conform unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Noul modul a fost prezentat odată cu studiul „IAA Vision on Research”, realizat de IAA România și lansat în cadrul Empath Conferences.

„Acest nou modul de research este o continuare firească a ceea ce am văzut în studiu: un apetit crescut pentru înțelegerea profundă a consumatorului și o nevoie reală de a transforma datele în insight-uri care generează valoare. Ne dorim ca, prin Școala IAA, să formăm oameni care știu să pună întrebările potrivite, să interpreteze corect informația și să o traducă în acțiuni strategice. Research-ul nu trebuie privit ca o etapă auxiliară, ci ca o piesă centrală în procesul de gândire de brand și business”, a declarat Victor Dobre, General Manager IAA România.

Concluziile studiului arată că, deși în ultimul an companiile au redus investițiile în cercetare, în principal din cauza contextului economic instabil, peste 90% dintre acestea vor să reia sau chiar să intensifice activitățile de research în viitorul apropiat.

De asemenea, aproximativ 7 din 10 organizații participante declară că folosesc atât metode cantitative, cât și calitative, semn că piața recunoaște nevoia unei perspective integrate asupra comportamentului consumatorului. Cu toate acestea, studiul atrage atenția că piața se află într-o zonă de confort, concentrându-se pe „igiena” datelor, anume acuratețe, proceduri și rigurozitate statistică, dar fără o viziune strategică care să transforme datele în decizii.

Unul dintre cele mai relevante semnale din raport este acela că 48% dintre respondenți consideră că firmele de research din România oferă mai degrabă date, nu insight-uri, ceea ce subliniază ruptura dintre cercetare și decizie strategică. În plus, gradul de satisfacție privind partea de analiză strategică și recomandări este de doar 25%, în timp ce zona de „igienă”, precum client service-ul, atinge 54%, ceea ce indică o piață orientată spre proces, nu spre valoare adăugată.

Noul modul din cadrul Școlii IAA va oferi cursuri dedicate celor care doresc să aprofundeze rolul cercetării în luarea deciziilor strategice.

Programul va aborda teme precum definirea corectă a obiectivelor de research, interpretarea insight-urilor, evaluarea furnizorilor și conectarea cercetării la procesele de strategie și comunicare. Prima serie de cursuri va debuta în 2026, urmând să reunească profesioniști din marketing, PR, strategie și business, interesați să dezvolte o gândire bazată pe date și empatie. Modulul va fi susținut de specialiști din industrie, reprezentanți ai companiilor de research, ai agențiilor de comunicare și ai mediului academic.

„Companiile recunosc importanța cercetării, însă prea puține reușesc să o transforme într-un instrument strategic real. Există o distanță între ce știm și ce facem cu ceea ce știm. Din acest motiv, IAA și partenerii noștri din industrie își propun să schimbe această dinamică — să readucă research-ul în centrul procesului decizional, acolo unde poate genera valoare concretă pentru business și branduri”, a spus Victor Dobre.

IAA România este cea mai vastă și mai reprezentativă asociație profesională a industriei de marketing și comunicare, reunind peste 130 de membri: clienți de publicitate, agenții de publicitate și media, companii de cercetare de piață și mass-media.