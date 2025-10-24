[P] Anunț S.C. EWE SOLAR PROJECT S.R.L.

S.C. EWE SOLAR PROJECT S.R.L. cu sediul în municipiul Bucuresti, sector 3, str. Coltei, nr. 8 anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul ”Extindere CEF Vişina compusă din panouri fotovoltaice, linii electrice subterane(LES) de joasă, medie şi înaltă tensiune, staţie electrică de transformare, amenajare teren şi drumurile interioare/private, organizare de şantier, împrejmuire teren”, propus a fi amplasat în județul Dâmbovița, comuna Visina, sau identificat prin CARTE FUNCIARA NR. 70179, 70181, 70184, 73975, 73974, 70165, 70212, 70220, 70160, 70100, 70101, 70951, 70374, 70371, 70022, 71014, 70385, 70393, 70384, 70955, 70389, 70380, 70183, 70182, 70148, 70143, 70146, 70154, 70141, 70057, 70153, 70140, 70211, 70219, 71051, 70650, 70551, 70957, 70375 / NR. CADASTRAL 70179, 70181, 70184, 73975, 73974, 70165, 70212, 70220, 70160, 70100, 70101, 70951, 70374, 70371, 70022, 71014, 70385, 70393, 70384, 70955, 70389, 70380, 70183, 70182, 70148, 70143, 70146, 70154, 70141, 70057, 70153, 70140, 70211, 70219, 71051, 70650, 70551, 70957, 70375.

Tipul deciziei posibile luate de DJM Dâmbovița poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Documentația supusă dezbaterii (raportul privind impactul asupra mediului) este afișată pe site-ul DJM Dâmbovița http://www.djmdb.anmap.gov.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primariei Vișina, în data de 24.11.2025, începand cu orele 14:30.

Observaţiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris (în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului) la adresa de e-mail: office@ djmdb.anmap.gov.ro sau la sediul DJM Dâmbovița din judet Dâmbovita, municipiul Târgovişte, str. Calea Ialomiţei, nr. 1, până la data de 23.11.2025 (o zi înainte de data dezbaterii).