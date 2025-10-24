Skip to content

[P] Anunț S.C. EWE SOLAR PROJECT S.R.L.

[P] Anunț S.C. EWE SOLAR PROJECT S.R.L.
Foto: EWE SOLAR PROJECT

S.C. EWE SOLAR PROJECT S.R.L. cu sediul în municipiul Bucuresti, sector 3, str. Coltei, nr. 8 anunță  publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul  ”Extindere CEF Vişina compusă din panouri fotovoltaice, linii electrice subterane(LES) de joasă, medie  şi înaltă tensiune, staţie electrică de transformare, amenajare teren şi drumurile interioare/private,  organizare de şantier, împrejmuire teren”, propus a fi amplasat în județul Dâmbovița, comuna Visina,  sau identificat prin CARTE FUNCIARA NR. 70179, 70181, 70184, 73975, 73974, 70165, 70212, 70220,  70160, 70100, 70101, 70951, 70374, 70371, 70022, 71014, 70385, 70393, 70384, 70955, 70389, 70380,  70183, 70182, 70148, 70143, 70146, 70154, 70141, 70057, 70153, 70140, 70211, 70219, 71051, 70650,  70551, 70957, 70375 / NR. CADASTRAL 70179, 70181, 70184, 73975, 73974, 70165, 70212, 70220,  70160, 70100, 70101, 70951, 70374, 70371, 70022, 71014, 70385, 70393, 70384, 70955, 70389, 70380,  70183, 70182, 70148, 70143, 70146, 70154, 70141, 70057, 70153, 70140, 70211, 70219, 71051, 70650,  70551, 70957, 70375. 

Tipul deciziei posibile luate de DJM Dâmbovița poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu. 

Documentația supusă dezbaterii (raportul privind impactul asupra mediului) este afișată pe site-ul DJM  Dâmbovița http://www.djmdb.anmap.gov.ro. 

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primariei Vișina,  în data de 24.11.2025, începand cu orele 14:30. 

Observaţiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris (în termen de 30 de zile de la data  publicării anunțului) la adresa de e-mail: office@ djmdb.anmap.gov.ro sau la sediul DJM Dâmbovița din  judet Dâmbovita, municipiul Târgovişte, str. Calea Ialomiţei, nr. 1, până la data de 23.11.2025 (o zi  înainte de data dezbaterii).

Marketing

Advertorialele în era AI Search – mai contează linkurile pentru Google?

Influencer

Influencerii români concurează deja pe o piață saturată (studiu)

YouTuber-ul MrBeast, despre inteligența artificială și viitorul creatorilor de conținut: „Vremuri înfricoșătoare”

Inovație și sustenabilitate digitală – cum ajută SEO 365 afacerile să crească pe termen lung?