Românii nu-și vor mai putea cumpăra mașini, dacă nu-și plătesc impozitele locale/ Listă cu datornici, pe internet/ Drone pentru depistarea clădirilor neautorizate sau nedeclarate (Proiect de lege la Guvern)

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a publicat proiectul de lege oficial pentru următoarea reformă anunțată de Guvernul Bolojan: românii nu vor mai putea cumpăra sau vinde mașini, dacă nu-și plătesc impozitele locale, datornicii la bugetele locale vor fi expuși pe liste publicate pe internet, autoritățile vor folosi și drone pentru depistarea clădirilor neautorizate sau nedeclarate, se vor elimina și anumite facilități oferite cooperativelor agroalimentare.

Proiectul de Lege privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative prevede, printre altele:

1. Condiționarea vânzării-cumpărării a mașinilor și caselor de plata datoriilor la bugetele locale

În prezent, pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor și mijloacelor de transport, proprietarii trebuie să prezinte certificatul de atestare fiscală care atestă plata tuturor obligațiilor fiscale către bugetul local al unității administrativ-teritoriale unde sunt înregistrate bunurile. Astfel, proprietarul trebuie să plătească impozitul datorat pentru anul în care are loc înstrăinarea, cu excepția situației în care obligația fiscală revine altei persoane.

O excepție de la această regulă este pentru mașini, pentru care proprietarii nu sunt obligați să prezinte certificatul de atestare fiscală, dacă utilizează un formular de contract aprobat legal pentru înstrăinare-dobândire, în prezent.

Guvernul vrea să elimine aceste portițe și să-i oblige pe datornici să-și plătească taxele locale.

Noul proiect de lege pregătit de Guvern prevede completarea dispozițiilor privind certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal local, în sensul că la dobândirea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor și mijloacelor de transport, cumpărătorii trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală ce confirmă plata tuturor obligațiilor fiscale către bugetul local al unității administrativ-teritoriale unde au domiciliul. Alternativ, această prezentare poate fi înlocuită cu verificarea electronică a situației obligațiilor fiscale.

Totodată, această completare extinde și situațiile în care actele sunt nule de drept, prin modificarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

De asemenea, pentru mijloacele de transport achiziționate, înmatriculate și vândute în același an calendaristic, se stabilește un singur termen de plată a impozitului, respectiv data înstrăinării. Se stabilește și obligația proprietarului de a depune declarația de radiere în termen de 30 de zile de la radierea din circulație a mijlocului de transport și precizând că, din data de 1 ianuarie a anului următor radierii, acesta nu mai datorează impozit pentru acel mijloc de transport.

De asemenea, se reafirmă obligația de a achita toate obligațiile fiscale restante până la data radierii, conform unor modificări propuse la Codul Fiscal (Legea 227/2015).

Neachitarea amenzilor poate duce la suspendarea temporară a dreptului de a conduce, ca măsură de presiune

Șoferii vor fi vizați și de modificări propuse la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Sunt aduse modificări la condițiile de reluare a dreptului de a conduce după suspendare, astfel, conducătorii auto pot relua dreptul de a conduce, cu excepția cazurilor în care dreptul a fost suspendat de o autoritate locală din motive legate de neplata amenzilor contravenționale. Aceasta înseamnă că neachitarea amenzilor poate duce la suspendarea temporară a dreptului de a conduce, ca măsură de presiune pentru recuperarea creanțelor.

Alte modificări propuse:

prin intermediul platformei gestionate de Direcția Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări vor fi oferite serviciile publice electronice, incluzând situația fiscală atât a vânzătorilor, cât cumpărătorilor, în vederea eliberării certificatelor de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază își au domiciliul. Această situație este valabilă și în situația în care un contribuabil radiază din circulație un mijloc de transport.

perioada de suspendare a dreptului de a conduce pentru contravenții poate fi redusă atunci când contravenientul prezintă dovada plății tuturor datoriilor către bugetul local al unității administrativ-teritoriale unde își are domiciliul, inclusiv plata amenzii pentru contravenția care a condus la suspendarea dreptului de a conduce.

Impozitul pe clădiri se stabilește în funcție de „date concrete”

Modificările și completările propuse la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal mai vizează:

Se stabilește că pentru lucrările realizate legal, adică cele cu autorizație de construire, valoarea de impozitare va fi calculată pe baza informațiilor specifice din documentele oficiale, cum ar fi anexa din cererea pentru emiterea autorizației și proiectul anexat acesteia. Practic, se asigură că impozitul se stabilește în funcție de date concrete și oficiale, pentru a evita interpretări sau estimări neclare.

Se reglementează situația construcțiilor realizate fără autorizație de construire, exceptând cele edificate înainte de 1 august 2001. În aceste cazuri, valoarea de impozitare va fi calculată în funcție de suprafața clădirii executate. În plus, se introduce o majorare de 100% a impozitului pentru o perioadă de 5 ani, începând cu anul următor constatării neregulii, adică a construcției făcute fără autorizație. Aceasta măsură are ca scop descurajarea construcțiilor ilegale și creșterea veniturilor la bugetul local, penalizând astfel aceste activități.

În esență, aceste modificări urmăresc să clarifice modul de calcul al impozitului pentru construcții, încurajând respectarea legii și oferind o metodă clară de stabilire a impozitului pentru lucrările ilegale, precum și o penalizare pentru acestea.

Se clarifică și se extinde cadrul legal privind impozitul pe clădiri, în special în ceea ce privește situațiile în care o clădire este edificată și utilizată fără respectarea integrală a procedurilor de autorizare. Astfel, se stabilește că impozitul se datorează nu doar pentru clădirile cu autorizație valabilă, ci și pentru cele construite cu autorizație expirată (dacă nu s-a solicitat prelungirea), precum și pentru cele edificate fără autorizație, dacă acestea sunt constatate de autorități până la 31 decembrie a anului anterior. Aceasta asigură o mai bună evidență și fiscalizare a clădirilor, chiar și în cazul construcțiilor ilegale sau incomplete, contribuind la creșterea conformității fiscale și urbanistice.

Se clarifică procedura pentru declararea clădirilor finalizate parțial, care nu au obținut prelungirea autorizației de construire. Clădirile trebuie declarate pe baza unui proces-verbal de recepție parțială, care atestă stadiul fizic și suprafața construită. Proprietarul care lucrează în regie proprie trebuie să notifice autoritatea locală. Scopul este să asigure identificarea și impozitarea corectă a acestor clădiri parțiale, chiar dacă nu sunt finalizate sau nu au autorizație completă.

De asemenea, proprietarii vor avea obligația să declare toate clădirile, inclusiv cele construite fără autorizație sau cu nerespectarea acesteia, pentru stabilirea impozitului. Nedeclararea duce la majorări succesive ale impozitului cu 30% pentru fiecare perioadă de întârziere de 6 luni.

Autoritățile vor ridica dronele peste curțile oamenilor, pentru a depista construcțiile nedeclarate sau neautorizate

Autoritățile vor putea efectua inspecții pe teren și prin imagini satelitare, drone și alte tehnologii pentru identificarea clădirilor fără autorizație sau nedeclarate. Imaginile pot fi folosite ca probe pentru sancțiuni fiscale și disciplinare, cu scopul să îmbunătățească controlul și identificarea construcțiilor ilegale sau nedeclarate, conform proiectului de lege al Guvernului Bolojan.

Structurile specializate din urbanism și fiscalitate vor coopera pentru a transmite automat date despre autorizațiile de construire, valabilitatea și caracteristicile tehnice (suprafață, materiale), pentru a stabili corect impozitul, cu scopul să faciliteze și să automatizeze procesul de colectare a datelor pentru calcularea impozitelor, reducând birocrația și erorile.

Se va modifica și Legea nr. 50/1991 (autorizarea construcțiilor) pentru ca structurile specializate din urbanism să poată transmite automat date despre autorizațiile de construire, valabilitatea și caracteristicile tehnice (suprafață, materiale) „în vederea stabilirii corecte a impozitului”, susține Ministerul Dezvoltării.

Amenzi sporite și firme private de recuperare a creanțelor

Proiectul de lege de la Ministerul Dezvoltării propune și modificarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor:

se adaugă reguli privind majorarea cuantumului amenzilor contravenționale în cazul neachitării lor la termenele inițiale: o majorare de 30% dacă amenda nu este plătită în 3 luni după termenul stabilit și o altă majorare de 30% dacă neachitarea continuă după 6 luni.

se permite organelor fiscale locale cesionarea creanțelor fiscale rezultate din neachitarea amenzilor către executori judecătorești sau operatori specializați, pentru recuperarea sumelor, inclusiv cu adăugarea unor cheltuieli și profit, iar detaliile cesiunii trebuie consemnate într-un contract. Aceste modificări vizează consolidarea măsurilor de recuperare a amenzilor neachitate și sporirea eficienței în colectare.

Liste cu datornicii la bugete, publicate pe internet

Proiectul de lege propune modificarea Codului de procedură fiscală, pentru a scoate de sub protecția secretului fiscal anumite informații privind contribuabilii persoane fizice, pentru ca oamenii să fie expuși public pe internet, dacă nu-și plătesc datoriile la bugetele locale.

Se elimină din lista de informații considerate a fi secret fiscal informațiile referitoare la datele de identificare, natura și cuantumul obligațiilor fiscale, precum și alte detalii despre venituri, bunuri, plăți, conturi, transferuri de numerar, etc.

Lista de elemente considerate secret fiscal se va concentra doar pe plăți, conturi, rulaje, transferuri de numerar, solduri, încasări, deduceri, credite, datorii, valoarea patrimoniului net și orice informații din declarații sau documente.

Ministerul Dezvoltării propune și obligația organelor fiscale de a publica pe site-ul propriu atât listele debitorilor persoane juridice, cât și pe cele ale persoanelor fizice care au obligații fiscale restante și cuantumul acestora.

De asemenea, se clarifică modalitatea de publicare a listelor, specificând că pentru creanțele fiscale administrate de organele fiscale locale, publicarea se face prin dispoziție a autorității executive și în Monitorul Oficial Local, precum și detalii despre informațiile care trebuie menționate pentru persoanele fizice.

La nivelul organelor fiscale centrale, lista datornicilor se publică potrivit ordinului președintelui A.N.A.F. iar în cazul organelor fiscale locale, aceasta se publică prin hotărâre a consiliului local. După aceste modificări și în Monitorul Oficial Local, la sub-eticheta „ALTE DOCUMENTE”, conform prevederilor administrative.

Pentru creanțele fiscale gestionate de organele fiscale locale, publicarea se face prin dispoziție a autorității executive (primăria).

În lista publicată vor fi menționate și persoanele fizice, cu date precum numele, domiciliul fiscal și numărul rolului fiscal.

Eliminarea unor facilități acordate cooperativelor agroalimentare, la nivel local

Proiectul de lege propune și eliminarea facilităților fiscale pentru cooperativele agricole prevăzute în Legea nr. 566/2004:

Se dorește să se uniformizeze tratamentul fiscal pentru toate entitățile economice, reducând diferențele și evitând situațiile în care anumite cooperative beneficiază de scutiri sau derogări speciale, susține Ministerul Dezvoltării.

Eliminarea facilităților fiscale este motivată de dorința de a crește veniturile la bugetul de stat, asigurând o colectare mai echitabilă și eficientă a impozitelor.

Autoritățile pot decide să reducă facilitățile fiscale pentru a încuraja modernizarea, competitivitatea și transparența în sectorul agricol.

În prezent, Legea 566/2004, în vigoare, prevede scutirea membrilor cooperatori de la plata impozitului pe clădirile și pe terenurile utilizate pentru producția valorificată prin/către cooperativa agricolă, inclusiv pentru bunurile aflate în patrimoniul de afectațiune al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale.