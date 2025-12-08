Criptomonedă stabilă, legată de leul românesc, anunțată de xMoney. Între timp, criptomoneda românilor de la MultiversX, EGLD, se vinde la un preț sub 8 dolari

Compania xMoney, la care acționari majoritari sunt sibienii de la MultiversX, anunță, luni, într-un comunicat, publicarea documentelor tehnice (white papers) pentru viitoarea sa serie de trei noi criptomonede stabile (stablecoins): EURXM, USDXM și RONXM, legate de euro, dolarul american și, respectiv, leul românesc. Între timp, criptomoneda românilor de la MultiversX, EGLD (fostul Elrond), a ajuns să se vândă la un preț cotat sub 8 dolari.

Noile stablecoins anunțate de xMoney ar urma să fie lansate oficial în Iunie 2026, conform comunicatului transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Odată lansate, aceste stablecoins ar urma să fie integrate în gateway-ul de plată xMoney și în fluxurile cardului xMoney, „permițând consumatorilor să tranzacționeze stablecoins din portofelele lor cu încredere” - promite xMoney.

De asemenea, compania deținută majoritar de sibienii de la MultiversX, susține că „explorează integrarea stablecoins în produsele și procesele sale existente pentru a îmbunătăți fluxurile clienților, operațiunile și produsele, oferind căi de plată personalizate”.

Lansarea inițială va avea loc pe rețeaua Sui, dar xMoney spune că vrea să își extindă lista de stablecoins și pe MultiversX și Ethereum.

Odată cu publicarea acestor white papers, xMoney mai afirmă că „emiterea reglementată de stablecoins susține obiectivul principal” al companiei, de a „construi o infrastructură conformă și scalabilă pentru piața globală de plăți”.

„EURXM, USDXM și RONXM respectă în totalitate regulamentul MiCA, fiind susținute 1:1 de monede fiat și fiind răscumpărabile oricând la valoarea nominală. Acestea vor fi supuse unor audituri financiare continue odată lansate public în luna iunie a anului viitor – asigurând faptul că xMoney stablecoins sunt printre cele mai de încredere din spațiul Web3”- mai susține firma xMoney, în comunicatul său.

„Stablecoins devin o parte tot mai importanta a finanțelor globale. Iar EURXM, USDXM și RONXM sunt active digitale noi, dar și o parte fundamentală a acestui ecosistem ideal de plăți, unde banii se mișcă cu aceeași viteză și certitudine ca informația pe internet. Viitorul plăților digitale aparține celor care pot combina inovația cu încrederea în reglementări, iar noi facem exact acest lucru” - a declarat Greg Siourounis, co-fondator și CEO al xMoney.

Între timp, criptomoneda sibienilor de la MultiversX, EGLD, se tranzacționa, luni seara, la ora transmiterii știrii, la un preț în jurul a 7 dolari și 95 de cenți, mult sub nivelul maxim istoric, de 542 dolari, consemnat pe 23 noiembrie 2021, conform CoinMarketCap.

Compania sibiană MultiversX Labs SRL, aflată în spatele criptomonedei EGLD (fostul Elrond), a înregistrat venituri totale de 165,3 milioane de lei și a ieșit pe pierderi cu 33 de milioane de lei, în anul 2024, conform datelor de la Ministerul Finanțelor. Spre comparație, în 2023, firma sibiană declarase venituri totale de 337 de milioane de lei și un profit de 42 de milioane de lei. Dacă în 2023 avea 51 de angajați proprii, un an mai târziu personalul firmei a fost de 46 de oameni.

Recent, MultiversX a anunțat, într-un comunicat oficial, că este acționar majoritar în xMoney, firmă care se prezintă drept „lider în sisteme de plăți care conectează Web3 cu finanțele tradiționale”.