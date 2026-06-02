Bateriile devin o afacere software: Alive Capital aduce în România platforma AI care decide automat când se cumpără și se vinde energia

Ai construit o baterie de stocare. Cum scoți maximum de bani din ea? Aceasta este problema pe care Alive Capital și compania austriacă enspired spun că vor să o rezolve printr-un nou parteneriat anunțat în România. Cele două firme aduc pe piața locală o platformă bazată pe inteligență artificială care analizează în timp real oportunitățile din piețele de energie și decide când energia stocată trebuie cumpărată, vândută sau rezervată pentru alte servicii din sistemul energetic.

Mișcarea vine într-un moment în care capacitatea de stocare conectată la Sistemul Energetic Național a ajuns la 600 MW, iar proiectele aflate în dezvoltare însumează aproximativ 9 GW.

O miză nouă pentru investitorii în energie: cum faci bani din baterii

Parteneriatul combină expertiza locală a Alive Capital în agregare, prognoză, dispecerizare și management de portofoliu cu platforma de tranzacționare și optimizare bazată pe inteligență artificială dezvoltată de enspired.

Practic, cele două companii vor furniza un serviciu care permite proprietarilor de sisteme de stocare să participe simultan pe mai multe piețe energetice și să optimizeze automat modul în care bateriile sunt utilizate pentru a genera venituri. Potrivit companiilor, oferta este adresată atât proiectelor BESS independente, cât și celor dezvoltate în asociere cu parcuri de energie regenerabilă.

Un prim contract a fost deja semnat în cadrul colaborării, enspired urmând să optimizeze operațional un activ de stocare stand-alone de 202 MW / 404 MWh, unul dintre cele mai mari proiecte de acest tip din Europa de Sud-Est.

România, tot mai atractivă pentru tehnologiile de flexibilitate

Creșterea accelerată a producției din surse regenerabile aduce și provocări pentru sistemul energetic, iar soluțiile de stocare devin tot mai importante pentru echilibrarea rețelei și valorificarea energiei produse.

„Stocarea energiei nu mai este un activ complementar, devine coloana vertebrală a unui sistem energetic flexibil și rezilient. La Alive Capital, am construit timp de peste un deceniu expertiza operațională și relațiile de piață necesare pentru a gestiona această complexitate pe întregul lanț valoric. Parteneriatul cu enspired ne permite să combinăm această experiență cu cea mai avansată platformă europeană de optimizare BESS bazată pe inteligență artificială, validată deja în multiple piețe”, a declarat Giacomo Billi, fondator și CEO al Alive Capital.

La rândul său, Jürgen Mayerhofer, CEO și co-fondator al enspired, spune că România a devenit una dintre piețele prioritare pentru compania austriacă.

„România este una dintre cele mai dinamice piețe energetice din Europa. Creșterea accelerată a capacităților regenerabile, nevoia tot mai mare de flexibilitate și cadrul de reglementare aflat în continuă maturizare fac din această piață o prioritate strategică pentru enspired”, a afirmat acesta.

Semnal de piață: interes pentru aproximativ 1 GW de capacitate de stocare

Pentru antreprenorii și investitorii activi în energie, unul dintre cele mai relevante semnale din anunț este interesul deja manifestat pentru serviciul comun. Potrivit celor două companii, proprietarii de active care au răspuns pozitiv ofertei reprezintă o capacitate cumulată de stocare de aproximativ 1 GW.

Pe măsură ce numărul proiectelor cu baterii crește, succesul acestora nu va depinde doar de construcția infrastructurii, ci și de capacitatea operatorilor de a valorifica diferențele de preț dintre piețele energetice și noile oportunități create de cererea de flexibilitate din sistem.

În acest context, tehnologia de optimizare și automatizare a tranzacționării începe să devină o componentă esențială a modelului de business pentru investitorii din sector.



