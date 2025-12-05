Skip to content

Fidelis 2025: Ultima ediție din acest an se lansează vineri, 5 decembrie. Dobânzile acordate la lei și euro

Sursă: © Albertophotography | Dreamstime.com

Ultima ediție a programului de titluri de stat Fidelis din 2025 începe se lansează vineri, 5 decembrie, cu dobânzi neimpozabile de până la 7,55% în lei și 6,20% în euro.

Ministerul Finanțelor a anunțat că dă startul subscrierilor în ultima ediție a Programului de titluri de stat Fidelis din acest an, începând de vineri, 5 decembrie și până vineri, 12 decembrie 2025.

Astfel, persoanele fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta de peste 18 ani, pot alege dintre următoarele emisiuni, în funcție de moneda și maturitatea dorită:

Titluri de stat în LEI:

  • 7,55% – tranșa specială dedicată donatorilor de sânge, cu scadență la 2 ani;
  • 7,50% – scadența la 6 ani;
  • 7,10% – scadența la 4 ani;
  • 6,55% – scadența la 2 ani.

Titluri de stat în EURO:

  • 6,20% – scadența la 10 ani;
  • 4,75% – scadența la 5 ani;
  • 3,75% – scadența la 3 ani.

Donatorii de sânge vor avea o tranșă dedicată, cu cea mai mare dobândă din această ediție: 7,55%, anunță MFP.

Cei care fac dovada donării de sânge începând cu data de 1 iulie 2025 beneficiază de:

  • Dobândă maximă: 7,55% pe an.
  • Accesibilitate crescută: Pragul minim de subscriere este redus de 10 ori, de la 5.000 de lei, la 500 de lei.
  • Plafon: Se pot investi până la 100.000 lei în această tranșă.

Subscrierea se poate face prin intermediul rețelei băncilor partenere: BT Capital Partners & Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille (partener Libra Bank).

Praguri minime de subscriere:

  • 5.000 lei pentru emisiunile standard în lei;
  • 500 lei pentru emisiunea dedicată donatorilor;
  • 1.000 euro pentru emisiunile în euro.

Accesează și descarcă și Ordinul privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro, lansate în perioada 5-12 decembrie 2025, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București — S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020, publicat în Monitorul Oficial:

Fidelis-decembrie-ordin-MFPDescarcă

