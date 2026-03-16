Românii de la Contakt deschid prima locație din afara țării, în Praga (Cehia), cu o investiție de 60.000 EUR

Rețeaua românească de magazine Contakt, de huse și alte accesorii pentru telefoane, anunță, într-un comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro, că deschide prima locație în Praga, Cehia, cu o investiție de aproximativ 60.000 EUR.

Alegerea Cehiei ca primă locație externă vine după o atentă analiză asupra pieței locale și a contextului competitiv, spune compania.

„Intrarea pe piața din Cehia marchează cu succes primul pas al Contakt în afara României și deschide o nouă etapă de dezvoltare pentru companie. Pe termen mediu, obiectivul nostru este să dezvoltăm o rețea solidă în această țară, dar și să construim treptat o prezență regională, unde să validăm modelul de business local”, a declarat Eduard Tudose, Director Național de Vânzări Contakt.

Noua unitate, deschisă cu o investiție de aproximativ 60.000 EUR, este amplasată în centrul comercial Metropole Zličín, într-o zonă cu trafic ridicat, în proximitatea unor comercianți ca Albert Hypermarket și DM. Locația funcționează în format de insulă (kiosk), are o suprafață de aproximativ 15 metri pătrați și oferă aceeași gamă de produse și servicii disponibile și în rețeaua din România.

În primul an de funcționare, obiectivul companiei este de a testa și valida modelul de business dezvoltat în România, o a doua locație fiind deja contractată de Contakt în această țară, așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro. Pe termen mediu compania ia în calcul extinderea rețelei la 20 - 30 de puncte de vânzare.

Rețeaua Contakt - aproximativ 240 de magazine și afaceri de circa 138 milioane lei

Contakt operează în prezent aproximativ 240 de magazine în România, amplasate în principalele orașe ale țării și în centre comerciale de tip mall. Rețeaua este ajustată constant în funcție de performanța locațiilor, magazinele cu rezultate sub așteptări fiind închise sau relocate în zone cu potențial mai mare de trafic, spune compania românească.

Portofoliul include accesorii pentru telefoane mobile, precum huse, folii de protecție, încărcătoare și gadgeturi, dar și servicii dedicate utilizatorilor de smartphone, precum curățarea profesională a telefoanelor sau transferul de date.

În ofertă se regăsesc atât produse de la branduri internaționale, cât și branduri proprii dezvoltate de companie, precum Mobico, Urban Gadgets și Urban Protekt. Totodată, Contakt oferă și servicii dedicate precum curățarea profesională a telefoanelor și transferul de date.

Zona de servicii a devenit în ultimii ani unul dintre motoarele de creștere ale companiei, veniturile generate de aceste activități înregistrând anul trecut o creștere de peste 300%.

În 2025, compania a înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 138 milioane lei, în creștere cu 8% față de anul anterior, iar pentru 2026 estimează o evoluție pozitivă. Pentru perioada următoare, Contakt urmărește extinderea rețelei atât pe plan local, prin deschiderea de noi magazine în funcție de oportunitățile generate, cât și pe plan extern, prin explorarea unor oportunități de dezvoltare în Europa de Sud-Est.

Totodată, compania spune că va continua să investească în dezvoltarea portofoliului de produse și servicii, monitorizând constant tendințele din industrie prin participarea la târguri internaționale de profil. Printre priorități se numără și optimizarea operațională, inclusiv eficientizarea logisticii și a costurilor, precum și consolidarea parteneriatelor strategice, cum este colaborarea cu Bitdefender pentru servicii de protecție digitală dedicate telefoanelor mobile.

Fondată în 2002, la Timișoara, de antreprenorii Cosmin Preda și Darius Petric, cărora li s-a alăturat în 2014 Dumitru Marcel Ioftor, compania Contakt este unul dintre principalii jucători din piața românească de accesorii GSM.