Dronele și tensiunile de la Marea Neagră intră în ecuația sezonului estival. Mediul de afaceri de pe litoral cere Guvernului informații clare privind siguranța turiștilor

Sezonul estival, principalul motor economic al județului Constanța, începe într-un context marcat de tensiunile generate de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și de incidentele produse în proximitatea României, inclusiv cele legate de drone ajunse în apropierea teritoriului național.

Pe acest fond, Organizația de Management al Destinației (OMD) Mamaia-Constanța solicită Guvernului și instituțiilor responsabile o comunicare publică transparentă și constantă privind nivelul real de risc și măsurile de siguranță existente.

„Vorbim despre business, nu despre hobby”

Printr-o scrisoare deschisă adresată autorităților și transmisă comunității antreprenoriale StartupCafe, reprezentanții OMD Mamaia-Constanța atrag atenția asupra impactului pe care incertitudinile îl pot avea asupra industriei turistice.

În acest context, reprezentanții mediului de afaceri spun că este normal ca turiștii și operatorii economici să aibă întrebări privind siguranța.

„Este firesc ca oamenii să își pună întrebări atunci când este vorba despre siguranța lor și a familiilor lor. Tocmai de aceea, considerăm că răspunsul potrivit nu este diminuarea importanței acestor preocupări și nici evitarea subiectului, ci o comunicare publică rapidă, transparentă și constantă din partea autorităților competente. Turiștii au dreptul să fie informați corect, iar industria turistică are nevoie de predictibilitate și încredere”, se arată în scrisoarea deschisă.

Președintele OMD Mamaia-Constanța, George Măndilă, afirmă că miza este una economică, iar investițiile realizate de operatorii din turism trebuie protejate.

„Această intervenție este una foarte importantă pentru protejarea turismului de pe litoralul românesc. Agenții economici fac eforturi pentru a menține unitățile de primire turistică în stare bună, iar investițiile sunt pe măsură. Lucrurile trebuie tratate foarte serios. Vorbim despre business, nu despre hobby, iar în așteptarea unor măsuri favorabile, mulțumim anticipat tuturor celor cărora ne adresăm prin această scrisoare deschisă”, a declarat George Măndilă.

„Scenarii alarmiste” și lipsa informațiilor oficiale

Potrivit organizației, sezonul estival reprezintă principalul motor economic al județului Constanța, iar mii de locuri de muncă, afaceri locale și investiții depind de deciziile pe care turiștii le iau în această perioadă.

Reprezentanții OMD avertizează că absența unei comunicări oficiale clare poate avea consecințe economice.

„În lipsa unor informații oficiale clare, spațiul public riscă să fie ocupat de speculații, interpretări și scenarii alarmiste care pot afecta imaginea litoralului românesc”, se arată în document.

Organizația solicită autorităților organizarea unei informări publice comune prin care să fie prezentate situația actuală, măsurile de monitorizare și intervenție existente și nivelul real de risc pentru populație și turiști.

De asemenea, OMD Mamaia-Constanța cere instituirea unui mecanism de comunicare permanent pe durata sezonului estival, pentru transmiterea rapidă a informațiilor verificate și prevenirea apariției speculațiilor.

O altă solicitare vizează creșterea vizibilității măsurilor de siguranță și a prezenței structurilor competente în zonele turistice, astfel încât cetățenii și vizitatorii să poată observa direct implicarea autorităților în protejarea lor.

Războiul de la Marea Neagră ajunge în calculele hotelierilor și restaurantelor

Apelul mediului de afaceri de pe litoral vine într-un context marcat de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și de incidentele produse în zona Mării Negre, care au readus în discuție riscurile de securitate pentru statele din regiune.

Tensiunile diplomatice s-au accentuat și după decizia autorităților române de a închide Consulatul General al Federației Ruse de la Constanța, măsură urmată de avertismente venite de la Moscova privind adoptarea unor măsuri de răspuns.

În acest context regional sensibil, OMD Mamaia-Constanța spune că are încredere că instituțiile statului dispun de mecanismele necesare pentru protejarea cetățenilor și a infrastructurii critice, însă consideră că transparența și comunicarea publică sunt esențiale.

„Suntem convinși că instituțiile statului dispun de mecanismele necesare pentru protejarea cetățenilor și a infrastructurii critice. Tocmai de aceea solicităm transparență, claritate și comunicare responsabilă. Într-un context regional sensibil, încrederea publicului se construiește prin informații corecte și prin prezența vizibilă a instituțiilor statului”, se mai arată în scrisoarea deschisă.

Reprezentanții organizației subliniază că stațiunea Mamaia și municipiul Constanța se numără printre cele mai importante destinații turistice ale României, iar protejarea imaginii și atractivității acestora ar trebui să fie un obiectiv comun al autorităților și al mediului economic.

Prin apelul adresat instituțiilor centrale, organizația transmite că turiștii români și străini trebuie să știe că își pot petrece vacanța pe litoralul românesc în condiții de siguranță, iar România nu trebuie să piardă competitivitate turistică pe fondul incertitudinii și al lipsei de informații oficiale.



















