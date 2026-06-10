SAMEDAY introduce donațiile prin easybox: prima funcționalitate integrată într-o aplicație de curierat din România

Compania de curierat SAMEDAY lansează o nouă funcționalitate în aplicația sa mobilă, prin care utilizatorii pot trimite gratuit donații în bunuri către ONG-uri partenere, folosind rețeaua de easybox-uri. Potrivit unui comunicat al companiei, transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, este prima soluție de acest tip integrată direct într-o aplicație de curierat din România.

Lansarea vine pe fondul interesului utilizatorilor pentru astfel de inițiative: peste 65% dintre clienții chestionați de companie au spus că ar dona prin aplicație, iar 95% preferă easybox-ul ca punct de predare a donațiilor. În prezent, rețeaua SAMEDAY numără aproximativ 6.400 de lockere, disponibile în peste 880 de localități.

Donațiile ajung la ONG-uri direct din aplicația de curierat

Noua funcționalitate, denumită #easytohelp, este disponibilă în secțiunea „Trimite colet” a aplicației SAMEDAY și permite donarea de haine, rechizite, jucării, alimente, produse de igienă și alte bunuri către organizații partenere. AWB-ul este generat automat, iar coletul poate fi depus în orice easybox din țară în termen de cinci zile. Transportul primelor 10.000 de donații va fi suportat integral de companie.

„De 19 ani facem curierat și, în tot acest timp, am învățat că logistica înseamnă mai mult decât expedierea și primirea unui colet. Înseamnă să oferi soluții, să conectezi oameni și nevoi, să aduci lucrurile mai aproape de cei care au nevoie de ele. SAMEDAY easybox a schimbat modul în care românii interacționează cu serviciile de curierat, iar astăzi facem un pas mai departe. Folosim întreaga noastră infrastructură, aproximativ 6.400 de puncte easybox în toată țara și o aplicație disponibilă pe telefoanele a milioane de români, pentru a pune binele în mișcare”, a declarat Elena Stoica, VP Marketing & Growth la SAMEDAY.

Primele organizații incluse în platformă

În faza inițială, utilizatorii pot direcționa donațiile către asociația „O Mână de Ajutor”, care operează primul centru integrat de economie circulară din România și redistribuie anual peste 6.000 de metri cubi de produse către mai mult de 100.000 de beneficiari, precum și către „Casa Bună”, organizație care oferă sprijin educațional și medical copiilor și familiilor vulnerabile din București, Argeș și Brașov. După preluare, donațiile sunt sortate și distribuite către beneficiari, iar în aplicație sunt disponibile listele cu produsele necesare pentru fiecare cauză.

Soluția a fost construită într-un singur weekend

Funcționalitatea #easytohelp a fost dezvoltată în cadrul unui hackathon organizat împreună cu compania românească de tehnologie Zitec.

Aproximativ 40 de specialiști din cele două companii au lucrat la proiect, transformând procesul clasic de donații într-un serviciu integrat în aplicația de curierat.

„Ideea acestei inițiative a pornit de la o întrebare simplă, dar esențială: cum putem folosi tehnologia ca să facem bine, concret? Ne-am dorit să transformăm generozitatea într-un gest mai simplu, mai rapid și mai firesc, construind o punte între oamenii care vor să ajute și cei care au nevoie de sprijin. Alături de echipele SAMEDAY și Zitec, am reușit să aducem împreună empatie, creativitate și experiență tehnică pentru o cauză care merge dincolo de obiectivele de business”, a spus Irina Dinu, Lead Digital Products Analyst la Zitec

Peste 20 de funcționalități în ecosistemul digital SAMEDAY

Compania spune că #easytohelp se adaugă ecosistemului digital dezvoltat în jurul aplicației sale, care include în prezent peste 20 de funcționalități. Prin noua inițiativă, operatorul de curierat încearcă să extindă utilizarea infrastructurii sale logistice și către proiecte cu impact social, folosind rețeaua de easybox-uri și aplicația mobilă pentru a facilita donațiile către comunitățile vulnerabile.