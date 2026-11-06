Rezolv Energy împrumută încă 367 milioane EUR, pentru un parc eolian în România

Rezolv Energy, companie de energie regenerabilă susținută de investitorii internaționali Actis și Mubadala, a obținut un împrumut de până la 367 milioane EUR pentru construcția parcului eolian Dunărea East, din județul Constanța. Anunțul vine la o zi după ce compania a făcut public un acord pe zece ani cu grupul Ahold Delhaize, proprietarul Mega Image și Profi, pentru achiziția de energie regenerabilă produsă în România.

Noua finanțare, anunțată vineri, 6 noiembrie 2026, este acordată de un consorțiu de șase instituții financiare internaționale, cu sprijinul Fondului de Export și Investiții al Danemarcei (EIFO).

Proiectul Dunărea East va avea o capacitate instalată de 292,5 MW și urmează să intre în exploatare comercială la începutul anului 2029.

Este a patra finanțare majoră obținută de Rezolv Energy pentru proiectele dezvoltate în România. Împreună, cele patru tranzacții reprezintă împrumuturi de până la 1,55 miliarde EUR, destinate construirii unor capacități de producție a energiei regenerabile.

Șase instituții financiare împrumută firma pentru construcția parcului eolian din Constanța

Pachetul de finanțare pentru Dunărea East este acordat de Société Générale, Erste Group Bank, Raiffeisen Bank International împreună cu Raiffeisen Bank S.A., Mizuho Bank Europe, Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

Finanțarea beneficiază de sprijinul agenției daneze de creditare a exporturilor EIFO, iar participarea BERD este susținută printr-o garanție InvestEU.

Proiectul are deja asigurate mecanisme de valorificare pe termen lung pentru o parte importantă din energia pe care o va produce.

Astfel, pentru o capacitate de 211 MW, din totalul de 292,5 MW, Dunărea East beneficiază de un Contract pentru Diferență (CfD), obținut în cadrul celei de-a doua licitații organizate în România, în 2025.

Acest mecanism oferă producătorilor de energie regenerabilă o predictibilitate mai mare a veniturilor, prin raportarea prețului de piață la un preț de exercitare stabilit contractual.

În paralel, proiectul este inclus într-un acord corporativ de achiziție de energie electrică încheiat cu grupul Ahold Delhaize.

Contractul cu proprietarul Mega Image și Profi, anunțat cu o zi înainte

Finanțarea Dunărea East vine imediat după anunțarea unuia dintre cele mai mari contracte corporative de energie regenerabilă încheiate în Europa de Sud-Est.

Joi, 5 noiembrie, Rezolv Energy și Ahold Delhaize au anunțat semnarea unui acord pe zece ani, care vizează achiziția virtuală a 370 GWh de energie electrică anual, produsă de două proiecte dezvoltate în România: parcul fotovoltaic Dama Solar, din județul Arad, și parcul eolian Dunărea East, din Constanța.

În total, contractul acoperă aproximativ 3,7 TWh de energie electrică pe parcursul celor zece ani.

Acordul este de tip Virtual Power Purchase Agreement (VPPA), ceea ce înseamnă că energia nu va fi livrată fizic direct magazinelor Mega Image și Profi, ci va fi introdusă în rețeaua electrică, în timp ce beneficiarul corporativ va utiliza mecanismul financiar contractual și garanțiile de origine aferente.

StartupCafe.ro a prezentat joi detaliile acordului dintre Rezolv Energy și Ahold Delhaize, inclusiv cantitățile de energie contractate și caracteristicile celor două proiecte din România.

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Combinarea contractelor de achiziție a energiei pe termen lung cu mecanismele de sprijin de tip CfD oferă dezvoltatorilor o vizibilitate mai mare asupra veniturilor viitoare, un element important pentru obținerea finanțărilor bancare necesare construirii proiectelor energetice.

„Dunărea East combină un contract pentru diferență cu un PPA corporativ pe termen lung. Considerăm că finanțatorii apreciază această combinație de mecanisme de valorificare a energiei, iar cel mai recent pachet de finanțare o demonstrează”, a declarat Jaroslava Korpanec, director pentru Europa Centrală și de Est, Infrastructură, în cadrul Actis.

Patru finanțări majore pentru proiectele Rezolv Energy din România

Odată cu noua tranzacție, Rezolv Energy ajunge la un total de până la 1,55 miliarde EUR în finanțări prin împrumuturi cu rang prioritar, atrase pentru patru etape de dezvoltare a unor proiecte regenerabile din România.

Prima finanțare, de până la 291 milioane EUR, a fost obținută pentru etapa inițială a parcului eolian VIFOR, din județul Buzău.

Ulterior, compania a atras încă 331 milioane EUR pentru etapa a doua a aceluiași proiect, care va adăuga 269 MW la capacitatea instalată.

În septembrie 2026, Rezolv Energy a anunțat o finanțare de până la 561 milioane EUR pentru parcul fotovoltaic Dama Solar, de 1,3 GWp, dezvoltat în județul Arad.

Proiectul, care va include aproximativ două milioane de panouri fotovoltaice, ar urma să devină, la intrarea în funcțiune, cel mai mare parc de energie regenerabilă terestră din Uniunea Europeană, potrivit dezvoltatorului.

StartupCafe.ro a relatat anterior că finanțarea Dama Solar a fost structurată ca împrumut verde și a fost acordată de un consorțiu de 14 bănci și instituții financiare.

Noua finanțare, de până la 367 milioane EUR, pentru Dunărea East, completează aceste tranzacții.

Cele patru pachete financiare sunt destinate proiectelor eoliene și solare de mari dimensiuni dezvoltate de companie în România.

Sumele reprezintă plafoanele finanțărilor contractate, nu valoarea totală a investițiilor și nici sume încasate integral de companie la momentul anunțării tranzacțiilor.

Peste 760 MW de capacitate eoliană instalată până în 2029

Dunărea East este al doilea mare parc eolian dezvoltat de Rezolv Energy în România, după VIFOR, din județul Buzău.

Parcul VIFOR are o capacitate totală planificată de 461 MW și este realizat în două etape.

Prima etapă, de 192 MW, a intrat în exploatare comercială în octombrie 2026. Aceasta include 30 de turbine Vestas, fiecare cu o capacitate de 6,4 MW.

A doua etapă, de 269 MW, se află în construcție și este programată să devină operațională în 2027.

Dunărea East, care urmează să intre în funcțiune la începutul anului 2029, va ridica la peste 760 MW capacitatea eoliană instalată a Rezolv Energy în România.

Potrivit estimărilor anunțate anterior de companie, parcul din Constanța ar urma să producă aproximativ 780 GWh de energie electrică anual.

„Experiența Rezolv Energy în atragerea unor pachete de finanțare majore precum acesta este esențială pentru contribuția pe care o aducem la tranziția energetică a României. Această finanțare ne permite să trecem direct la construcția parcului Dunărea East, pornind de la progresele înregistrate la VIFOR”, a declarat Alastair Hammond, CEO Rezolv Energy.

Cine sunt investitorii din spatele Rezolv Energy

Rezolv Energy a fost lansată în 2022 de Actis, investitor internațional specializat în infrastructură sustenabilă.

Compania este susținută de Actis și Mubadala Investment Company, fondul suveran de investiții din Abu Dhabi.

În 2025, Comisia Europeană a autorizat operațiunea prin care Actis și Mubadala urmau să dobândească controlul comun asupra Rezolv Energy.

Actis este controlată, la rândul său, de grupul american General Atlantic.

Rezolv Energy dezvoltă proiecte de producție a energiei regenerabile în România și Bulgaria, cu o capacitate cumulată de aproape 3 GW.

În România, portofoliul include proiectele eoliene VIFOR și Dunărea East & West, precum și parcul fotovoltaic Dama Solar.

Compania și-a construit o parte importantă a portofoliului local prin achiziții de participații în proiecte energetice aflate în dezvoltare, realizate începând din 2022.

Noua finanțare pentru Dunărea East permite trecerea proiectului din județul Constanța la etapa de construcție, cu obiectivul începerii producției comerciale la începutul anului 2029.